Как правильно прогревать двигатель зимой

С наступлением холодов многие автовладельцы тратят много времени на то, чтобы прогреть двигатель машины. Но в последнее время все чаще можно столкнуться с мнением, что автомобиль зимой прогревать не надо. Сторонники этой позиции считают, что долгий прогрев автомобиля ухудшает экологию и увеличивает количество выхлопных газов в атмосфере.

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Также ряд автоэкспертов заявляет, что современным машинам не требуется прогрев, так как их двигатель способен работать и без этого. Портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему двигатель все-таки необходимо прогревать зимой, и как правильно это делать.

В первую очередь, двигатель нужно прогревать для того, чтобы все металлические элементы, остывшие на морозе, функционировали правильно. Кроме того, масло также должно прогреться и разойтись по узлам и агрегатам. Третий момент – прогрев требуется резиновым прокладкам и различным сальникам, так как они становятся более хрупкими на морозе.

Эксперты считают, что в идеале двигатель нужно прогревать до рабочей температуры, но для многих это слишком долго. Лучше всего дождаться момента, когда стрелка температуры поднимется совсем немного и достигнет первой отметки на шкале, после чего можно не спеша начинать движение, выдерживая обороты не более 2000. Этого достаточно, чтобы выехать с парковки, гаража или двора, а к моменту попадания на улицу с интенсивным движением мотор прогреется до рабочих диапазонов.