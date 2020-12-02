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В России появились камеры, перед которыми бесполезно сбрасывать скорость 

Car.ru 4 часа назад
Перед этими камерами бесполезно сбрасывать скорость
Фото: Car.ru
Попривыкнув к мысли о том, что на российских дорогах установлено множество постов автоматической фотовидеофиксации, россияне начали как-то приспосабливаться, применяя т.н. радары, которые помогают определять наличие этих самых камер и вовремя реагировать, чтобы избежать штраф.
Но ситуация на сегодняшний день такова, что современные установки фотовидеофиксации настолько жестко контролируют дорожное полотно и всех участников движения, что осуществлять какие-то дополнительные маневры просто бесполезно.
Посты контроля оснащаются теперь как универсальным оборудованием, способным контролировать широкий спектр нарушений, так и узконаправленным, в ведении которого, например, исключительно скоростной режим.
Система "Автодория" может контролировать соблюдение водителями скоростного режима на расстоянии более километра. Конечно же, тормозить перед знаком, где изображена камера, будет уже бесполезно. Новое оборудование получили и патрульные ГИБДД. Теперь они могут контролировать скоростной режим с большего расстояния.
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Бортжурнал , ГИБДД
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