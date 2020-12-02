Перед этими камерами бесполезно сбрасывать скорость

Попривыкнув к мысли о том, что на российских дорогах установлено множество постов автоматической фотовидеофиксации, россияне начали как-то приспосабливаться, применяя т.н. радары, которые помогают определять наличие этих самых камер и вовремя реагировать, чтобы избежать штраф.

Но ситуация на сегодняшний день такова, что современные установки фотовидеофиксации настолько жестко контролируют дорожное полотно и всех участников движения, что осуществлять какие-то дополнительные маневры просто бесполезно.

Посты контроля оснащаются теперь как универсальным оборудованием, способным контролировать широкий спектр нарушений, так и узконаправленным, в ведении которого, например, исключительно скоростной режим.