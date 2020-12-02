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Пара из США проехала на своем Mitsubishi Mirage 643 737 км 

Car.ru 11 часов назад
Пара из США проехала на своем Mitsubishi 737 км
Фото: Car.ru
Супружеская пара из Миннесоты (США) смогла преодолетьбольше 643,7 тысячи километров на автомобиле Mitsubishi Mirage2014. Данный автомобиль считается одним из самых бюджетных в стране в данный момент.
Сейчас в США одним из самых бюджетных средств перемещенияявляется устаревший Mitsubishi Mirage, стоимость которогосоставляет чуть больше одного миллиона рублей. Ставший известным автомобиль нельзя назвать новым, так как его купила семья Хуот в Миннесоте еще шесть лет назад. За все это время японская модификация преодолела 666,2 тысячи километров, что таки довольно немало, учитывая «малолитражность» этой машины.
Модификация Mitsubishi Mirage 2014 оснащена 1,2-литровымагрегатом, мощностью 74 л.с. и в свое время требовала обслуживания только в базовой комплектации. В ходе использования в автомобиле поменяли стартер и подшипники на графе 241,401 км, что не сказалось негативно на последующем применении машины.
Уже после, когда местный дилер узнал, что данный Mirage проехал почти 644 000 километров, он выкупил этот автомобиль для рекламной кампании, позволив купить семье Хоут ту же модель, но уже 2020 модельного года, за очень хорошую скидку.
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Бортжурнал , Mitsubishi Mirage , Mitsubishi
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