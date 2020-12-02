Стоит ли использовать чехлы на автосиденье?

Каждый владелец автомобиля мечтает как можно дольшесохранить его в рабочем и современном состоянии. Основной заботой для него являются мотор и кузов.

Помимо этого, не стоит забывать и о внутренней части машины. Для предотвращения преждевременного износа сидений, чаще всего применяются специальные чехлы. Но что сохраняется, а что портится во время их использования?Использование. Обычно, красивый чехол нужен для улучшения внешнего вида автомобиля. Но, в том случае, если он натянут на сиденье без прилегания, о красивом внешнем виде можно даже не мечтать. Он будет или висеть, наподобие старого трико на коленях или, что еще хуже, делает его похожим на устаревший диван.

Именно поэтому чехол низкого качества и выполнение тюнинга салона — это две совершенно несовместимые вещи. Вторым моментом становится то, что достаточно плотно прилегающий чехол будет только портить обшивку и датчики с обогревом. Если было принято решение все же притянуть обшивку, ее следует пробить. Выходит, что во время притягивания чехла мы сами начинаем ломать то, ради чего все и затевалось.

Пробивание сидений. Во время пробивания сиденья, может быть нарушено функционирование датчиков присутствия и обогрева кресел, а также будет нарушена теплопроводность. Даже в той ситуации, когда повреждения обогрева во время пробития удалосьизбежать, чехол будет выступать средством создания добавочнойтермоизоляции. Создание двойного слоя обшивки из сиденья и чехла приведет только к снижению эффективности обогрева. Прогрев сидений будет осуществляться на протяжении слишком долгого количества времени, что станет причиной перегрева деталей нагревателя и выхода из строя механизмов сиденья.

Современные версии кресел имеют большое количествокинематических механизмов, рассчитанных на определенную величину толщины обивки. При подобной степени натяжения чехла также возможны их поломки, сбои во встроенных механизмах сиденья.

Кроме того, даже чехлы самого высокого качества имеют свойствовыгорания при частом попадании солнечных лучей. Кроме того, многие недобросовестные автопроизводители для обивки могут применять не специальную автомобильную, а обыкновенную мебельную ткань. Это станет причиной того, что даже наиболее притянутый чехол выгорит под действием солнечных лучей и утратит свою форму всего лишь на протяжении одного года. Именно поэтому, несмотря на отличный внешний вид новых чехлов на кресла х вашего автомобиля, скупой платит дважды. Перед тем, как выполнить установку чехлов на сиденья в машине, необходимоподумать, а настолько ли это необходимо именно вам.

Результатом может стать не только порча внешнего видаавтомобиля, но и приобретение нежелательных поломок механизмов во внутренней части сидений и электрической. Наиболее же удивительным будет тот факт, что цена на установку новой обивки в автосервисе будет не слишком дороже установки этих чехлов. Поэтому, при возникновении необходимости полной замены обивки салона, лучшим вариантом будет обращение в специализированное автомобильное ателье. Это даст возможность создать для вашей машины обновленный внешний вид салона, обеспечив, одновременно с этим, экономию большого количества денег и нервов.

Итог. Для сохранения работоспособности машинына протяжении как можно большего количества времени, иногда стоит позаботиться и о ее внешнем виде. Немало водителей для сохранности сидений в салоне используют для них специальные чехлы. Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, пользу от этого действия, их применение может и привести к выходу из строя внутренних механизмов. Поэтому, решение о целесообразности их использования каждый принимает самостоятельно.