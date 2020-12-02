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Россиянин отсудил у дилера более 1 млн рублей за сгоревшую Lada Vesta 

Южный автомобиль 7 часов назад
Россиянин отсудил более 1 млн за сгоревшую Lada Vesta
Фото: РИА Новости
Житель Оренбургской области отсудил более миллиона рублей за сгоревшую Lada Vesta. Мужчина купил автомобиль в 2016 году, а гарантия на автомобиль составлял 3 года или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. В течение трех лет житель Оренбуржья обслуживал машину у официального дилера. В начале 2019 года, когда машина была еще на гарантии, ночью под капотом Lada Vesta произошло возгорание. По результатам пожарно-технической экспертизы выяснилось, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки блока ABS.
За четыре месяца до пожара владелец пригонял машину на сервис к официальному дилеру Lada и неисправность не была обнаружена сотрудниками дилерского центра. Мужчина обратился в суд. Оренбургский районный суд удовлетворил требования владельца сгоревшей машины. Договор купли-продажи был расторгнут. В пользу мужчины с дилера были взыскана стоимость машины 564 000 рублей, неустойка — 282 000 рублей, штраф — 211 000 рублей, убытки и судебные издержки — 75 600 рублей. Всего 1 132 600 рублей. Представители дилера подали апелляцию, однако решение суда первой инстанции осталось без изменений.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada
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