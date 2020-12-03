Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще

Почему двигатель греется после замены охлаждающей жидкости

Car.ru
11 часов назад
Эксплуатация транспортного средства предполагает применение различных технический жидкостей. Однако, не все автомобилисты знают, как правильно их использовать. Например, охлаждающая жидкость играет большую роль в работе силовой установки. Чтобы агрегат не перегревался, жидкость постоянно циркулирует по системе. Но иногда водители сталкиваются с такой проблемой - после замены охлаждающей жидкости двигатель сильно нагревается.
Почему двигатель греется после замены охлаждающей жидкости
Фото: Car.ruCar.ru
На самом деле перегрев после замены может возникать по разным причинам. Например, в радиаторе или на патрубках системы могут быть трещины. Дело в том, что во время циркуляции охлаждающая жидкость создает на стенках патрубков осадок, который не пропускает жидкость в микротрещины. После того, как владелец осуществляет промывку системы, слой исчезает, в результате, новая жидкость начинает проходить в трещины. Из-за этого уровень ОЖ снижается, а от двигателя не отводится тепло.
Есть еще одна причина - образование воздушной пробки. В инструкции указано, что охлаждающую жидкость нужно заливать аккуратно по стенке. Если внутрь просочиться слишком много воздуха, давление жидкости понизится, что приведет к росту температуры двигателя.
Третья причина - низкое качество. Многие автомобилисты в целях экономии скупают на рынке безымянные баклажки, которые стоят копейки. Однако их цена может объясняться иным составом, который не предназначен для работы с автомобилем.
Смешивание разных видов охлаждающей жидкости тоже может привести к сбою в работе. Всего существует 4 типа ОЖ. Все они применяются в разных целях и имеют различный состав. Когда они смешиваются, элементы могут вступать в реакцию и гасить свойства ингибиторов.
Как устранить проблему. Если после замены охлаждающей жидкости двигатель начинает сильно нагреваться, нужно сделать следующее:
  1. Посмотреть отверстия расширительного бачка и радиатора. Если они забились, их нужно прочистить;
  2. Проверить работоспособность вентилятора и термостата; если двигатель заведен и ОЖ начинает закипать, а радиатор до сих пор в холодном состоянии, значит сломался термостат; во время запуска двигателя вентилятор должен вращаться вместе с коленвалом;
  3. Проверить утечки в радиаторе и патрубках охладительной системы; можно просто провести рукой по всем патрубкам и проследить за следами;
  4. Проверить качество жидкости; нормальная ОЖ имеет густую составляющую и яркий цвет.
Перегрев двигателя - не самое хорошее явление. Ни для кого не секрет, что силовая установка представляет самую большую ценность в автомобиле. Если она выйдет из строя, придется приобретать новый мотор и его составляющие. А теперь рассмотрим, что может произойти, если игнорировать перегрев агрегата:
  • поршневая группа начнет деформацию;
  • мотор может заклинить из-за накапливания стружки внутри цилиндров;
  • прокладки ДВС расплавляются и налипают на коленвал;
  • коленвал заклинивает на высоких оборотах, разрывается и повреждает стенки цилиндра.
Именно поэтому, при появлении первых признаков, рекомендуется сразу же искать причину неполадки. Лучше всего отправить автомобиль на полную диагностику.
Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители