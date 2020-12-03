Почему двигатель греется после замены охлаждающей жидкости

Эксплуатация транспортного средства предполагает применение различных технический жидкостей. Однако, не все автомобилисты знают, как правильно их использовать. Например, охлаждающая жидкость играет большую роль в работе силовой установки. Чтобы агрегат не перегревался, жидкость постоянно циркулирует по системе. Но иногда водители сталкиваются с такой проблемой - после замены охлаждающей жидкости двигатель сильно нагревается.

Фото: Car.ru Car.ru

На самом деле перегрев после замены может возникать по разным причинам. Например, в радиаторе или на патрубках системы могут быть трещины. Дело в том, что во время циркуляции охлаждающая жидкость создает на стенках патрубков осадок, который не пропускает жидкость в микротрещины. После того, как владелец осуществляет промывку системы, слой исчезает, в результате, новая жидкость начинает проходить в трещины. Из-за этого уровень ОЖ снижается, а от двигателя не отводится тепло.

Есть еще одна причина - образование воздушной пробки. В инструкции указано, что охлаждающую жидкость нужно заливать аккуратно по стенке. Если внутрь просочиться слишком много воздуха, давление жидкости понизится, что приведет к росту температуры двигателя.

Третья причина - низкое качество. Многие автомобилисты в целях экономии скупают на рынке безымянные баклажки, которые стоят копейки. Однако их цена может объясняться иным составом, который не предназначен для работы с автомобилем.

Смешивание разных видов охлаждающей жидкости тоже может привести к сбою в работе. Всего существует 4 типа ОЖ. Все они применяются в разных целях и имеют различный состав. Когда они смешиваются, элементы могут вступать в реакцию и гасить свойства ингибиторов.

Как устранить проблему. Если после замены охлаждающей жидкости двигатель начинает сильно нагреваться, нужно сделать следующее:

Посмотреть отверстия расширительного бачка и радиатора. Если они забились, их нужно прочистить; Проверить работоспособность вентилятора и термостата; если двигатель заведен и ОЖ начинает закипать, а радиатор до сих пор в холодном состоянии, значит сломался термостат; во время запуска двигателя вентилятор должен вращаться вместе с коленвалом; Проверить утечки в радиаторе и патрубках охладительной системы; можно просто провести рукой по всем патрубкам и проследить за следами; Проверить качество жидкости; нормальная ОЖ имеет густую составляющую и яркий цвет.

Перегрев двигателя - не самое хорошее явление. Ни для кого не секрет, что силовая установка представляет самую большую ценность в автомобиле. Если она выйдет из строя, придется приобретать новый мотор и его составляющие. А теперь рассмотрим, что может произойти, если игнорировать перегрев агрегата:

поршневая группа начнет деформацию;

мотор может заклинить из-за накапливания стружки внутри цилиндров;

прокладки ДВС расплавляются и налипают на коленвал;

коленвал заклинивает на высоких оборотах, разрывается и повреждает стенки цилиндра.