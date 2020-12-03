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Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи 

РИА Новости и ещё 3 8 часов назад
Как не надо очищать автомобиль от наледи
Фото: РИА Новости
Журнал "За рулем" перечислил основные ошибки водителей при очистке стекол автомобиля от наледи.
Во-первых, нельзя оставлять стеклоочистители во включенном состоянии после окончания поездки. При запуске автомобиля нужно проверять, не включены ли они, так как из-за примерзших дворников существует риск перегорания предохранителя.
Во-вторых, не следует использовать стеклоочистители, когда на стекле появились небольшие оттаявшие участки.

"Щетки против льда бессильны, а изнашиваются они в таких условиях моментально", — говорится в статье.

Кроме того, не надо поливать замерзшее стекло незамерзающей жидкостью: это чревато тем, что жидкость, вопреки названию, тоже замерзнет и лишь усугубит ситуацию.
Также не стоит поливать стекло снаружи горячей водой.

"Это верный способ получить трещины", — предупреждают эксперты.

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