Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»
«Глубже!» Смотреть онлайн ⟶

Что изменилось в Volkswagen Tiguan 2021 года 

Car.ru 7 часов назад
Что изменилось в Volkswagen Tiguan 2021 года
Фото: Car.ru
Не так давно немецкий автомобильный концерн Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan.
Новинка относится к 2021 модельному году. Разработчики не сомневаются в том, что модель будет востребованной на мировом рынке, а вот критики интересуются, что действительно изменилось.
Рассматривая экстерьер можно выделить новую решетку радиатора, измененный дорожный просвет, модернизированный задний бампер и иные фары головной оптики. Интерьер отличается новым отделочным материалом, который является более качественным и прочным.
С верхней части многофункционального рулевого колеса, оформленного в спортивном стиле, открывается подробный обзор данных с приборного щитка. На последнем совмещены аналоговые циферблаты со стрелками и цветной дисплей бортового компьютера.
Под капотом установлен 1,4-литровый силовой агрегат. Его мощность составляет 150 лошадиных сил. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач. Кроме того, потенциальным покупателям будет предложена и 2,0-литровая версия кроссовера, мощность которой 180-лошадиных сил. Пару ей составит семидиапазонная роботизированная коробка передач.
Дизельные версии обновленного кроссовера будут представлены позже, но для потенциальных покупателей они все же предусмотрены. Их мощность составит 150 и 190 лошадиных сил соответственно.
В оснащение модели входит большое количество необходимых водителю дополнительных опций. Приобрести автомобиль можно будет начиная от 1,82 миллиона рублей.
Видео дня. МВД определило основания для отказа в экзамене на водительские права
Car.ru: последние новости
Почему двигатель греется после замены охлаждающей жидкости Почему двигатель греется после замены охлаждающей жидкости В России появились камеры, перед которыми бесполезно сбрасывать скорость В России появились камеры, перед которыми бесполезно сбрасывать скорость Стоит ли использовать чехлы на автомобильное сиденье? Стоит ли использовать чехлы на автомобильное сиденье?
Комментарии
Бортжурнал , Volkswagen , Volkswagen Tiguan , VolksWagen
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение