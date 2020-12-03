Что изменилось в Volkswagen Tiguan 2021 года 

Не так давно немецкий автомобильный концерн Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan.

Новинка относится к 2021 модельному году. Разработчики не сомневаются в том, что модель будет востребованной на мировом рынке, а вот критики интересуются, что действительно изменилось.

Рассматривая экстерьер можно выделить новую решетку радиатора, измененный дорожный просвет, модернизированный задний бампер и иные фары головной оптики. Интерьер отличается новым отделочным материалом, который является более качественным и прочным.

С верхней части многофункционального рулевого колеса, оформленного в спортивном стиле, открывается подробный обзор данных с приборного щитка. На последнем совмещены аналоговые циферблаты со стрелками и цветной дисплей бортового компьютера.

Под капотом установлен 1,4-литровый силовой агрегат. Его мощность составляет 150 лошадиных сил. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач. Кроме того, потенциальным покупателям будет предложена и 2,0-литровая версия кроссовера, мощность которой 180-лошадиных сил. Пару ей составит семидиапазонная роботизированная коробка передач.

Дизельные версии обновленного кроссовера будут представлены позже, но для потенциальных покупателей они все же предусмотрены. Их мощность составит 150 и 190 лошадиных сил соответственно.

В оснащение модели входит большое количество необходимых водителю дополнительных опций. Приобрести автомобиль можно будет начиная от 1,82 миллиона рублей.