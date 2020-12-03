Новый Mercedes-Benz S-Class в России: объявлены цены 

Компания Mercedes-Benz озвучила стоимость флагманского седана S-Class нового поколения для российского рынка: цены начинаются от 11 120 000 рублей. Дилеры уже открыли прием заказов на модель, а официальный старт продаж запланирован на первый квартал следующего года.

В России новинку пока можно заказать в длиннобазном варианте с двумя установками на выбор. В модификации S 350d 4Matic седан оснащается турбодизелем 2.9 мощностью 249 лошадиных сил (600 Нм момента), а в S 450 4Matic — 3,0-литровой бензиновой «турбошестеркой» (367 сил и 500 Нм момента) с электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора EQ Boost, который добавляет еще 22 силы на первых секундах разгона. В обоих случаях S-Class комплектуется девятиступенчатым «автоматом» 9G-Tronic и системой полного привода 4Matic.

Ближайшие конкуренты S-Class, например, BMW 7-Series 730Ld xDrive, стоит заметно дешевле: от 8,25 миллиона рублей, а за Audi A8 45 TDI придется заплатить чуть более 7,7 миллиона рублей.

В список стандартного оснащения S-Class входят светодиодная оптика, пневмоподвеска, 19-дюймовые диски с шинами Run Flat, мультимедийной системой с экраном диагональю 12,8 дюйма, 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, а также четырехзонным климат-контролем и вставками из натуральным дерева в салоне. Уже в базе седан укомплектован комплексом систем безопасности, передние и задние сиденьями с функцией подогрева и вентиляции, аудиосистемой Burmester 3D, камерами кругового обзора и бесключевым доступом.

Известно, что в Россию также привезут модификацию S 580 4Matic с мотором V8 — по предварительным данным, это произойдет летом 2021 года. Следом появится и AMG-версия.