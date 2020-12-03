Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»
«Глубже!» Смотреть онлайн ⟶

Вот так будет выглядеть «Лада Нива» после рестайлинга: «шпионское» фото 

Wroom.ru 6 часов назад
«Лада Нива» после рестайлинга: «шпионское» фото
Фото: Drom.ru
Превращая «Шеви Ниву» в «Ладу Ниву» летом этого года, тольяттинцы лишь заменили эмблемы и решётку радиатора, но скоро АвтоВАЗ проведёт полноценный рестайлинг внедорожника.
Сайт Drom.ru опубликовал присланную читателем фотографию обновлённой «Нивы», при этом источники на предприятии подтвердили достоверность снимка. Анфас машина совсем не похожа на нынешнюю версию модели: бампер, фары и оформление решётки радиатора радикально изменились. Также у машины появились новые кузовные панели капота и передних крыльев.
Вероятно, по-другому будет оформлена и задняя часть машины, а дизайн интерьера, по предварительной информации, останется неизменным. Не планируется заметных новшеств и в технике внедорожника. Старт продаж обновлённой модели, скорее всего, случится в феврале или марте 2021 года, официального подтверждения этих данных пока нет.
Своим дизайном рестайлинговая «Лада Нива» напоминает концепт Chevrolet Niva 2014 года: этот автомобиль должен был превратиться в серийную модель нового поколения, но так и не попал на конвейер.
Концепт-кар Chevrolet Niva, 2014 год
Внедорожник Chevrolet Niva серийно выпускался с 2002 года на совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» в Тольятти. В прошлом году российская компания выкупила долю в проекте и переименовала модель в «Ладу Ниву».
В настоящее время внедорожник предлагается по цене от 738 000 рублей.
Видео дня. МВД определило основания для отказа в экзамене на водительские права
Wroom.ru: последние новости
Объявлены цены на роскошный кроссовер российской сборки Объявлены цены на роскошный кроссовер российской сборки Появилась информация о новом кроссовере Mazda CX-5 Появилась информация о новом кроссовере Mazda CX-5 Самый дорогой Hyundai выходит на российский рынок Самый дорогой Hyundai выходит на российский рынок
Комментарии
Бортжурнал , Chevrolet , Lada , Chevrolet Niva , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение