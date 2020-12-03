«Лада Нива» после рестайлинга: «шпионское» фото

Превращая «Шеви Ниву» в «Ладу Ниву» летом этого года, тольяттинцы лишь заменили эмблемы и решётку радиатора, но скоро АвтоВАЗ проведёт полноценный рестайлинг внедорожника.

Сайт Drom.ru опубликовал присланную читателем фотографию обновлённой «Нивы», при этом источники на предприятии подтвердили достоверность снимка. Анфас машина совсем не похожа на нынешнюю версию модели: бампер, фары и оформление решётки радиатора радикально изменились. Также у машины появились новые кузовные панели капота и передних крыльев.

Вероятно, по-другому будет оформлена и задняя часть машины, а дизайн интерьера, по предварительной информации, останется неизменным. Не планируется заметных новшеств и в технике внедорожника. Старт продаж обновлённой модели, скорее всего, случится в феврале или марте 2021 года, официального подтверждения этих данных пока нет.

Своим дизайном рестайлинговая «Лада Нива» напоминает концепт Chevrolet Niva 2014 года: этот автомобиль должен был превратиться в серийную модель нового поколения, но так и не попал на конвейер.

Концепт-кар Chevrolet Niva, 2014 год

Внедорожник Chevrolet Niva серийно выпускался с 2002 года на совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» в Тольятти. В прошлом году российская компания выкупила долю в проекте и переименовала модель в «Ладу Ниву».

В настоящее время внедорожник предлагается по цене от 738 000 рублей.