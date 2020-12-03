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Лихое время: камеры «оштрафовали» водителей 26 миллионов раз 

Российская Газета 5 часов назад
Камеры в Москве поймали 26 миллионов нарушителей ПДД
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Москвичи стали чаще нарушать правила дорожного движения: с начала января и по октябрь этого года камеры "оштрафовали" водителей 26 миллионов раз. Как следует из опубликованной статистики столичного департамента транспорта, это почти на 9 процентов больше, чем год назад.
Самое популярное нарушение — превышение скорости. Доля этого вида нарушений составляет 58 процентов. На втором месте — нарушение требований разметки: неправильные перестроения, повороты не из того ряда — еще 25 процентов. На третьей позиции — выезд на выделенки, на который приходится 6 процентов. Рейтинг замыкают несоблюдение требований дорожных знаков и неправильный проезд перекрестков — доли этих нарушений составляют соответственно 5 и 2 процента.
В этой статистике фигурируют не только автовладельцы, но и таксисты. Подсчитано, что только в сентябре водители с "шашечками" совершили более 400 тысяч нарушений. У таксистов есть "свой любимый" ход — несоблюдение разметки — и, как у всех, лихачество. К несоблюдению разметки относится, например, пересечение сплошной. В том числе и выезд на обочину — в Москве теперь это нарушение на МКАД фиксирует даже паркон. В дептрансе отмечают, что камеры ловят все это не просто так: любое подобное нарушение ПДД может привести к авариям.
Однако не всегда эта, казалось бы, аксиома работает. Как заявляют в пресс-службе департамента, в этом году более сотни ДТП на МКАД произошло именно потому, что водители буквально следуют правилам. А они говорят, что при аварии нельзя покидать место происшествия. Но именно на магистралях такая сознательность приводит к трагедиям. На кольцевой в этом году зафиксировано 235 столкновений с остановившимися машинами. В них погибли 36 человек.

"Примерно 40 процентов этих происшествий — столкновение с автомобилями, которые остановились из-за другого ДТП", — говорят в департаменте.

Поэтому ведомство и предлагает официально закрепить во всех документах право водителей съехать на обочину скоростной магистрали в случае аварии.
В то же время москвичи смогли сэкономить благодаря ответственному отношению к парковке. В январе — октябре этого года за нарушение правил стоянки и остановки было выписано всего 2 млн штрафов. Это почти на четверть меньше, чем годом ранее. Стало меньше работы у эвакуаторов. За 10 месяцев этого года на спецстоянки на "крокодилах" отправились около 168 тысяч автомобилей, а годом ранее их количество достигало почти 217 тысяч.
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Бортжурнал
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