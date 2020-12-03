Где не примут новые водительские удостоверения

Автомобильный эксперт Владимир Сажин рассказал, где могут не принять новые водительские удостоверения, которые начали выдавать в России с 3 декабря.

По его словам, права с надписями на трех языках — русском, французском и английском выдают уже давно, однако это не делает их международными.

Международное удостоверение — это документ в виде книжки с переводом на языки Гаагской конвенции 1961 года. Его можно получить, отдельно обратившись в ГИБДД

"Если не нужно будет получать дополнительные документы и это [новое] удостоверение будет приниматься всеми странами мировой конвенции, я думаю, что проблем не будет. Но есть страны, которые не примут данное водительское удостоверение, так как не входят в конвенцию", — отметил Сажин в комментарии телеканалу "Звезда".

Ранее сообщалось, что в России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и паспорте транспортного средства (ПТС). Теперь права будут выдавать с надписями: "Водительское удостоверение", "Permis de conduire", "Driving Licence" на лицевой стороне документа в правом верхнем углу.