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Эксперт рассказал, где не примут новые водительские удостоверения 

Газета.Ru 5 часов назад
Где не примут новые водительские удостоверения
Фото: Газета.Ru
Автомобильный эксперт Владимир Сажин рассказал, где могут не принять новые водительские удостоверения, которые начали выдавать в России с 3 декабря.
По его словам, права с надписями на трех языках — русском, французском и английском выдают уже давно, однако это не делает их международными.
Международное удостоверение — это документ в виде книжки с переводом на языки Гаагской конвенции 1961 года. Его можно получить, отдельно обратившись в ГИБДД.

"Если не нужно будет получать дополнительные документы и это [новое] удостоверение будет приниматься всеми странами мировой конвенции, я думаю, что проблем не будет. Но есть страны, которые не примут данное водительское удостоверение, так как не входят в конвенцию", — отметил Сажин в комментарии телеканалу "Звезда".

Ранее сообщалось, что в России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и паспорте транспортного средства (ПТС). Теперь права будут выдавать с надписями: "Водительское удостоверение", "Permis de conduire", "Driving Licence" на лицевой стороне документа в правом верхнем углу.
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Комментарии
Бортжурнал , Владимир Сажин , ГИБДД , ТК "Звезда"
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