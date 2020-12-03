Объявлены цены на роскошный кроссовер российской сборки 

Компания Hyundai опубликовала прайс-листы двух новых моделей своей люксовой марки Genesis: седана G80 второго поколения и кроссовера GV80. Эти машины собирают крупноузловым способом на заводе «Автотор» в Калининграде.

Седан Genesis G80 и кроссовер Genesis GV80, впервые показанные в начале этого года, стали первыми моделями в новом фирменном стиле марки — с двойными полосками светотехники, массивной решёткой радиатора и оригинальным дизайном интерьера.

Обе модели построены на общей платформе классической компоновки, как у конкурентов из « Мерседеса » и BMW . Все версии для России получат восьмиступенчатый автомат и полный привод.

Базовый Genesis GV80 с бензиновым турбомотором объёмом 2,5 литра (249 л. с.) оценили в 4 050 000 рублей. В начальной комплектации есть десять подушек безопасности, кожаный салон, медиасистема, двухзонный климат-контроль, обогревы передних сидений и руля, светодиодные фары.

Кроссовер с рядным шестицилиндровым дизелем объёмом 3,0 литра, развивающим 249 сил, предложат по цене от 4 600 000 рублей. Топ-версия с бензиновым турбодвигателем V6 3.5 (379 л. с.) обойдётся уже в 5 300 000 рублей.

Седан Genesis G80 предложат только с бензиновыми моторами. Автомобиль, оснащённый 2,5-литровым агрегатом, стоит как минимум 3 500 000 рублей, а вариант с двигателем V6 3.5 и богатым оснащением — от 5 000 000 рублей.

В списке опций, доступных для обоих моделей, есть адаптивная подвеска, доводчики дверей, камеры кругового обзора, система дистанционной парковки, задние сиденья с вентиляцией, виртуальные приборы и так далее.

Российские дилеры открыли приём заказов на новинки. При этом в компании уже объявили, что с наступлением 2021 года и седан Genesis G80, и кроссовер Genesis GV80 подорожают.