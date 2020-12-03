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Что делать, если соседи долго прогревают машины под окном 

Российская Газета 1 час назад
Под окном долго прогревают машины: что делать?
Фото: iStock
Системы автозапуска двигателя весьма популярны у автомобилистов, особенно в холодное время года. Но многие злоупотребляют этой функцией, оставляя заведенную машину на долгое время прямо под окнами жилых домов.
Больше всех страдают жильцы нижних этажей, к которым вредные газы проникают через форточки. А во дворах стоят десятки таких автомобилей, которым хозяева прогревают дистанционно не только двигатель, но и салон.
Член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников рассказал aif.ru, что можно сделать в таком случае. Запрет на использование автозапуска в жилой зоне прописан в пункте 17.2 ПДД: речь идет о стоянке с работающим двигателем.
Под стоянкой понимается преднамеренное прекращение движения автомобиля более чем на 5 минут, если это не связано с посадкой и высадкой пассажиров, а также загрузкой или разгрузкой машины. То есть если автовладелец прогревает машину более 5 минут, он нарушает правила движения внутри жилых зон.
Если автомобиль при этом стоит на проезжей части, штраф может быть до 500 рублей. Если во дворе или в жилой зоне — уже 1500.
Для того, чтобы доказать факт нарушения, соседям придется вооружиться камерой. Лучше всего заснять процесс на видео, длительность которого должна превышать 5 минут. Либо можно делать фотографии с указанием времени: они должны свидетельствовать о том, что заведенная машина стояла больше 5 минут. Нужно, чтобы на снимке было видно адрес дома, двор и номер автомобиля.
Затем материалы следует отправить в местный отдел ГИБДД. Можно сделать это через сайт или отнести лично, написав заявление. По факту нарушений должна быть проведена проверка, после чего будет вынесено решение о привлечении к ответственности виновного.
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Бортжурнал , ГИБДД , Аргументы и Факты
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