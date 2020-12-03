Под окном долго прогревают машины: что делать?

Системы автозапуска двигателя весьма популярны у автомобилистов, особенно в холодное время года. Но многие злоупотребляют этой функцией, оставляя заведенную машину на долгое время прямо под окнами жилых домов.

Больше всех страдают жильцы нижних этажей, к которым вредные газы проникают через форточки. А во дворах стоят десятки таких автомобилей, которым хозяева прогревают дистанционно не только двигатель, но и салон.

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников рассказал aif.ru, что можно сделать в таком случае. Запрет на использование автозапуска в жилой зоне прописан в пункте 17.2 ПДД: речь идет о стоянке с работающим двигателем.

Под стоянкой понимается преднамеренное прекращение движения автомобиля более чем на 5 минут, если это не связано с посадкой и высадкой пассажиров, а также загрузкой или разгрузкой машины. То есть если автовладелец прогревает машину более 5 минут, он нарушает правила движения внутри жилых зон.

Если автомобиль при этом стоит на проезжей части, штраф может быть до 500 рублей. Если во дворе или в жилой зоне — уже 1500.

Для того, чтобы доказать факт нарушения, соседям придется вооружиться камерой. Лучше всего заснять процесс на видео, длительность которого должна превышать 5 минут. Либо можно делать фотографии с указанием времени: они должны свидетельствовать о том, что заведенная машина стояла больше 5 минут. Нужно, чтобы на снимке было видно адрес дома, двор и номер автомобиля.