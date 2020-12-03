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Россиянин отсудил у дилера двойную стоимость сгоревшей Lada Vesta 

Motor.ru 1 час назад
Россиянин отсудил двойную стоимость сгоревшей Lada Vesta
Фото: © vk.com
Житель Оренбургской области отсудил у официального дилера Lada 1 130 000 рублей за сгоревшую Vesta. На момент возгорания уничтоженный автомобиль еще находился на гарантии.
Житель Оренбургской области приобрел в 2016 году новую Lada Vesta в ООО АвтоТехЦентр «Жигули» за 564 000 рублей. Дилер предоставил на модель гарантию три года или 100 000 километров пробега. Весной 2019 года припаркованный на стоянке автомобиль неожиданно вспыхнул и сгорел практически дотла. Поскольку машина к этому времени все еще находилась на гарантии, владелец обратился в дилерский центр с требованием вернуть полную стоимость «Весты». После отказа дилера возместить ущерб хозяин сгоревшего автомобиля обратился в суд.
Судья постановил провести пожарно-техническую экспертизу Весты, которая подтвердила, что возгорание произошло из-за замыкания проводки, ведущей к блоку антиблокировочной системы ABS. Владелец машины предоставил суду документы, подтверждающие регулярное прохождение автомобилем технического обслуживания, в процессе которых специалисты не выявили никаких нарушений в работе технических систем.
По итогам слушаний, суд встал на сторону владельца автомобиля. Судья объявил о расторжении сделки купли-продажи с дилерским центром, обязав продавца выплатить потерпевшему полную стоимость Lada Vesta и неустойку в размере 282 000 рублей. Кроме того, поскольку дилер отказался пойти на встречу покупателю, суд постановил выплатить владельцу сгоревшей машины штраф в размере 211 500 рублей, а также возместить убытки, которые составили 75 600 рублей и судебные расходы. Общая стоимость компенсации составила более 1 130 000 рублей. Дилерский центр попытался обжаловать решение суда, однако постановление осталось без изменений.
В середине сентября житель Москвы отсудил у дилера Kia два миллиона рублей за вечно ломавшуюся Optima. За время эксплуатации у автомобиля постоянно возникали технические неисправности.
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Бортжурнал , Kia , Lada Vesta , Lada
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