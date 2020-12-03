BMW сокращает 750 работников на заводе VDL Nedcar

Немецкая автомобилестроительная компания BMW планируетсократить 750 рабочих мест на базирующемся в нидерландском городе Борн, (провинция Лимбург), заводе VDL Nedcar.

В ближайшие три года на мощностях VDL Nedcar продолжитсяпроизводство автомобилей баварской компании BMW, но объёмы будут постепенно уменьшаться. Поэтому было принято решение о сокращении 750 рабочих мест, что затронет полторы сотни постоянно занятых сотрудников и шесть сотен — временных. Естественно, руководство автопроизводителя постарается не оставить людей вообще без работы и средств к существованию, а потому часть из попавших под сокращение получит выходное пособие, правда, его размер не раскрывают, адругие могут получить места в иных подразделениях.

Интересно, что чуть более месяца назад на завод VDL Nedcarнабирали новых рабочих в связи с возрастающим объёмом реализации автомобилей от BMW. Тогда было заявлено о полутора сотнях вакансий, а спустя короткое время появилась информация о сокращении коллектива, причём весьма существенном. Известно, что после всех переводов и увольнений на предприятии останется порядка 4 тысяч сотрудников.