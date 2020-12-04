Ноль звезд: пикап Great Wall признали опасным для жизни

Международная ассоциация Global NCAP, специализирующаяся на проведение независимых краш-тестов, провела испытания безопасности китайского пикапа Great Wall Steed 5 в версии для южноафриканского рынка. Автомобиль в базовой комплектации получил ноль звезд из пяти возможных.

В базовой комплектации пикапа Great Wall Steed 5 для ЮАР отсутствуют подушки безопасности, а также антиблокировочная система тормозов и функция распределения тормозных усилий EDB. Стоимость автомобиля на южноафриканском рынке составляет 202 000 рэндов (примерно миллион рублей по текущему курсу).

Во время краш-теста эксперты сымитировали столкновение пикапа с четырьмя пассажирами о деформируемый барьер на скорости 64 километра в час. В момент удара манекен-водитель ударился головой о рулевое колесо, в то время как переднего пассажира отбросило в торпедо. Задние манекены, имитирующие детей, также получили значительные повреждения. Кроме того, салон Great Wall подвергся серьезной деформации, в связи с чем специалисты сделали вывод, что, если бы в комплектации присутствовали подушки безопасности, они вряд ли помогли избежать тяжелых травм.

По результатам испытания эксперты поставили китайскому пикапу ноль звезд безопасности из пяти возможных. По их словам, в случае ДТП, владельцы Great Wall Steed 5 могут получить повреждения несовместимые с жизнью.