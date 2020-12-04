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Названы самые популярные авто с пробегом в России 

Мир24 5 часов назад
Названы самые популярные авто с пробегом в России
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
Автоэксперты выяснили, какие автомобили с пробегом чаще всего покупали россияне с января по октябрь 2020 года. Самым популярным у автолюбителей оказался Ford Focus, его купили 105 698 раз. Об этом сообщает «Автостат Инфо».
На втором месте в рейтинге популярных авто с пробегом — Lada 2114. За 10 месяцев 2020 года было реализовано 101013 единиц. Третье место у Hyundai Solaris. За указанный период было куплено 94066 поддержанных автомобилей этой марки и модели.
В список популярных подержанных авто попали Kia Rio, Lada модификаций 2107, 2170, 2190 Granta, 2121 Niva, 2110 и Renault Logan.
Ранее СМИ рассказали про бюджетный хэтчбек, который проехал 670 тысяч километров без единой поломки. Автомобиль эксплуатировался каждый день, утверждают владельцы.
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Бортжурнал , Hyundai , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Lada , Renault Logan , Renault , Kia Rio
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