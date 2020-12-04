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Грузовики КамАЗ начали красить по-новому 

Car.ru 46 минут назад
Грузовики КамАЗ начали красить по-новому
Фото: car.ru
На российском КамАЗе открыли новую модернизированнуюлинию для окраски транспортных средств. Разработчики отметили, что это поможет вывести процесс окраски грузовых моделей на новый уровень.
В пресс-релизе компании сообщается, что уже была доведена доконца модернизация оборудования на окрасочной линии 004 в цеху под номером 1. Демонтаж старого оборудования начался еще весной прошлого года, как только площадки были освобождены, там началась монтировка бестеневой камеры. Кроме того, была проведена модернизация подвесного конвейера, позже запустили две установки для нанесения порошка в специальной отдельной чистовой комнате.
После обновления цехов детали оправляют на промывку, инженерыобезжиривают комплектующие и отправляют на обезжиривание, дальнейшее фосфатирование, этап сушки и грунтовки. Как только все необходимые процедуры завершены, рабочие завода приступают к порошковой окраске деталей.
В цехах есть все необходимое оборудование, во время процессаобработки задействуются от 2 до 12 пистолетов, чтобы добраться до труднодоступных мест в кабине и на боковых панелях.
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Бортжурнал
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