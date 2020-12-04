Четыре способа купить новую машину с максимальной скидкой

Каждый, кто покупает машину, хочет купить её подешевле, выбить максимальную скидку. Менеджер и рад бы продать машину подешевле, но ему тоже надо кормить семью, и если он «прогнется», то ничего не получит себе в карман. И вот вы начинаете торговаться. Это дело хорошее, нисколько не стыдное и не унизительное, как многие думают. Торговаться как раз-таки нормально, не нормально — не торговаться. А теперь перейдем к так называемым «секретам».

Ищите стажера

Почти всегда в автосалоне есть менеджер-стажер. Если хотите максимальную скидку, то лучше всего вычислить в автосалоне его и покупать машину у него. Менеджер со стажем — это кремень. Иногда ему выгодней не продать вам машину вообще, чем продать её с минимальной наценкой или вообще без неё, так что он сделает всё, чтобы не «прогнуться» под ваши условия. Он задарит подарками, предложит выгодный сервисный контракт, но прямую скидку в деньгах на машину не даст.

А менеджер-стажер часто совершает продажи ради продаж. Набивает руку, так сказать, набирается опыта. Его-то как раз и можно продавить на максимальную скидку. Остается только, как я уже сказал, найти такого человека среди менеджеров автосалона. Имеет смысл приходить несколько дней подряд, чтобы поменялись смены или съездить в несколько автосалонов.

Сталкивайте дилеров лбами

Вообще, езда по разным дилерским центрам одной и той же марки — это дело хорошее. Чтоб вы понимали, у каждого дилера свои планы по продажам, своя система вознаграждений для менеджеров. Где-то готовы давать большие скидки, где-то не готовы. Лучший вариант — это получить письменное предложение от одного дилера и поехать с ним к другому со словами: «Перебьете предложение ваших конкурентов — возьму машину у вас». Это, пожалуй, самый действенный способ. Не все дилеры готовы «играть» в эту игру, но попробовать определенно стоит. Это очень хорошо работает.

Выбирайте период, когда дилер бьется за жирный бонус

Дальше ещё интересней. У всех дилерских центров есть план по продажам, согласованный с представительством марки в России. Если этот план выполняется, дилер получает большой бонус, который часто превосходит маржу автосалона с продажи машин за отчетный период.

Но бывает, что дилер не успевает продать нужное количество машин к отчетному периоду (ежемесячные или ежеквартальные отчеты). Что делать? Не лишаться же жирного бонуса в самом деле. Тут два варианта развития событий.

Дилер (обычно крупная дилерская сеть, у которой много «свободных» денег) выкупает ПТС (выкупленный ПТС = продажа машины) на недостающее для закрытия плана количество машин, включает их в отчетный период и рапортует в представительство о выполнении плана (бонус получен и все рады).

Но потом эти машины надо продать, иначе в следующем отчетном периоде будет завал и невыполнение плана. Так что машины продают с большими скидками, менеджеры становятся более сговорчивыми. Если покупать машину в этот период, можно урвать очень хорошую скидку.

Дилер будет «сливать» непроданные машины, которые стоят на складе, по супервыгодным для покупателя ценам не после, а до конца отчетного периода.

Понятно, что вам как человеку с улицы неизвестно, какой салон уже выполнил план, а какой — нет. И если нет, то какой способ закрытия плана он выберет. Именно поэтому имеет смысл ездить по разным дилерским центрам. У кого-то уже все в шоколаде, и они не дают больших скидок, а кому-то кровь из носа надо закрывать план и они могут продать машину даже без прибыли для себя, лишь бы получить бонус (он, как я уже сказал, часто с лихвой перекрывает все скидки покупателям).

Покупайте «неликвид»

Есть ещё один вариант купить машину с огромной скидкой — это купить «неликвид». Не секрет, что у каждого производителя есть суперпопулярные модели, которые разлетаются, моментально, за которыми люди могут стоять в очереди по полгода, а есть машины, которые продаются очень слабо.

Более того, в пределах одной модели есть ходовые комплектации, а есть те, которыми интересуются крайне редко. Есть ещё машины с редкими опциями, от которых покупатели отказались в последний момент и теперь эти машин висят у дилера мертвым грузом. Как правило, на них дилер дает огромные скидки, а менеджер за продажу неликвида получает бонус в 3-6 раз больше, чем за продажу ходовой модели, так может подвинуться в цене ещё и за свой счет.

К неликвиду также относятся машины прошлого года выпуска. Именно поэтому перед Новым годом дилеры довольно щедры на скидки. Пытаются распродать остатки машины с ПТС этого года. На это ещё может накладываться желание выполнить план, если он не был выполнен заранее, то есть скидки могут быть очень большими. Поэтому многие и предпочитают покупать машину в декабре.

Однако ещё более выгодным месяцем в плане покупки машины может быть январь и февраль (подчеркиваю — может быть, а может и не быть). Дело в том, что не все машины прошлого года выпуска могут быть распроданы в декабре. А может быть, что все, кто хотел, купили машину в декабре, а в январе-феврале спад спроса, но выполнять план как-то надо, поэтому снова скидки.

Ну а вообще говоря, надо комбинировать все четыре «секрета» и тогда получится максимальная скидка.