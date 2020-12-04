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УАЗ показал изображения нового салона «Хантера» 

Российская Газета 3 часа назад
УАЗ показал новый салон «Хантера»
Фото: УАЗ
УАЗ опубликовал в официальных аккаунтах в соцсетях изображения салона "Хантера" и нарвался на волну критики от пользователей.
УАЗ вспомнил о длиннобазном внедорожнике
Прежде всего, стоит сказать, что изображения салона "Хантера" не имеют никакого отношения к планам производителя по модернизации внедорожника: это видение дизайнера Сергей Крицберга того, как бы мог выглядеть интерьер УАЗ "Хантер". Ранее Сергей представлял свои вариации на тему внешнего облика модели.
УАЗ
УАЗ
УАЗ
УАЗ
В комментариях под постом с изображениями салона на УАЗ ополчились пользователи.

"Ребята, все понимаю, но пока у вас сварщики не начнут делать нормальные швы, Wrangler у вас не получится", — написал Константин Корнилов.

Павел Каракулин тоже осудил УАЗ: "Вы серьёзно спрашиваете круто это или нет? Он (автор) сделал больше вас!"

Также в комментариях отметились и те, кто пожелал скорее воплотить опубликованные концепты в жизнь.
УАЗ "Хантер" — одна из старейших моделей Ульяновского автозавода. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем 2.7 литра мощностью 135 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Цена на модель стартует от 827 000 рублей.
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Бортжурнал , УАЗ
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