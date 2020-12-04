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АвтоВАЗ начал предсерийную сборку свежих Ларгусов 

Autorating.ru 3 часа назад
АвтоВАЗ начал предсерийную сборку свежих Ларгусов
Фото: AvtoVAZ News
Паблик AvtoVAZ News во Вконтакте опубликовал свежие фотографии обновлённых универсалов Лада Ларгус сошедших с производственной линии B0. Пока это предсерийные автомобили и в реализацию они не пойдут, объём тестовой сборки сейчас достиг девяти экземпляров в день и постепенно он будет увеличиваться, полноценное производство товарных автомобилей начнётся в следующем году.
Обновлённые элементы Ларгуса, как и прежде обклеены камуфляжной плёнкой, хотя большинство из них уже рассекречены, будет фирменный X-образный дизайн фронтальной части кузова со светотехникой от Renault Logan и наружные зеркала с обогревом от Весты. В салоне топ-версий установят «реношную» медиа-система с навигацией, переоформленный центральный тоннель, мультируль и сиденья от хэтчбека Xray. В оснащении добавят боковые подушки безопасности, камеру заднего вида и парктроник.
Набор силовых установок сохранится, это бензиновые атмосферники 1,6 л мощностью 87 и 106 л.с., работающие в тандеме с «механикой», а также битопливный вариант, работающий на бензине и метане.
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Бортжурнал , Lada Largus , Lada , Renault Logan , Renault , Автоваз
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