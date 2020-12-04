Водителей предупредили о новых схемах автоподстав 

Злоумышленники регулярно пытаются обмануть российских водителей. Часто их жертвами становятся пожилые люди. Некоторые способы, которые приобрели популярность у организаторов автоподстав, могут представлять серьезную опасность для участников дорожного движения.

В последнее время, предупреждают эксперты издания Autonews, участились случаи использования мошенниками маленьких детей. Такие злоумышленники останавливаются вместе с ребенком на съездах с трасс или островках безопасности и делают вид, что у них закончился бензин. Под этим предлогом они выманивают деньги у проезжающих. При встрече с такими попрошайками рекомендуется сразу вызывать полицию.

Новую опасную схему автоподстав изобрели, по информации экспертов, прошедшим летом в Подмосковье. Но этот метод уже успел распространиться на другие регионы. Злоумышленники ночью подкладывают на трассу большой камень или бетонный блок. После того, как автомобиль вдали от населенного пункта получает повреждения подвески, якобы случайно рядом оказывается эвакуатор. При этом его услуги обойдутся во много раз дороже настоящего. Юристы рекомендуют в такой ситуации запереться в машине, не общаться с подозрительным личностями, зафиксировать номер эвакуатора и вызвать сотрудников ГИБДД . Они напоминают, что такая автоподстава — это уже преступление.

Специалисты отмечают, что злоумышленники продолжают изобретать новые способы инсценировки ДТП. Один из них — припарковать рядом с автомобилем жертвы заранее поврежденную машину. После этого они предлагают «решить вопрос на месте» без участия ГИБДД, а если водитель уезжает — могут начать шантажировать его. Эксперты рекомендуют фиксировать все обстоятельства подозрительного ДТП на камеру и обязательно дожидаться приезда сотрудников полиции.

Еще один способ автоподстав, появившийся в Подмосковье — имитировать ДТП, бросив в автомобиль жертвы камень и оцарапав его наждачной бумагой. Как выяснилось, организованная группа мошенников для большей достоверности даже прибегала к маскировке под инспекторов ГИБДД и страховых агентов, которые, приехав на место ложной аварии по звонку сообщника, запугивали жертву.