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Нужно ли обкатывать шипованные шины и как это правильно делать 

Car.ru 1 час назад
Как правильно обкатывать шипованные шины
Фото: Car.ru
Шипованные шины в авто необходимы для уверенной его езды в условиях обледенелых автодорог. Благодаря шипам на 25-30 процентов уменьшается тормозной путь на дорогах, покрытых ледяной коркой.
При этом улучшается управляемость транспортного средства. Специалисты отмечают, что шипованную «резину» требуется вначале обкатать, так как производители технически не имеют возможности вставлять шипы в протекторы, придерживаясь одинаковой глубины погружения. Разбросы по высоте шипов могут ухудшать ходовые характеристики и управляемость авто.
Обкатку такой «резины» следует проводить в конце осени, когда температура начинает падать ниже семи градусов, но до наступления морозов. Минимум в данном случае нужно проехать 500 км. Однако специалисты рекомендуют обкатку шин проводить на расстояние не меньше 1000 км. При этом не стоит превышать скорость 80 км/час. В данном случае нужно осуществлять плавную езду, исключая резкие маневры. Следует следить, чтобы в шинах было правильное давление.
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