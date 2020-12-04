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Гибридный кроссовер справился с испытанием только на скорости 63 километра в час 

Motor.ru 1 час назад
Самый мощный Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»
Фото: © Teknikens Värld / YouTube
Шведский журнал Teknikens Värld провел очередной «лосиный тест» Toyota RAV4. На этот раз испытанию подвергли самую мощную версию — подзаряжаемый гибрид Prime.
Тестовый кроссовер оснащен бензоэлектрической силовой установкой на базе 2,5-литрового мотора. В паре с электродвигателем, питающимся от расположенной под полом батареи, он выдает 306 лошадиных сил. Запас хода RAV4 Prime на электротяге составляет 63 километра.
Результат оказался плачевным: пройти полосу препятствий без погрешностей удалось только на скорости 63 километра в час. Попытки справиться с тестом на более высоких скоростях закончились неудачей: при первой «перестройке» корма RAV4 выскальзывала за пределы полосы, сбивая конусы. Для сравнения, новый Peugeot 2008 справился лучше японского кроссовера, пройдя извилистую полосу на скорости 70 километров в час.
Серьезные проблемы с тестом «на лося» были и у стандартного RAV4 с гибридной силовой установкой. В прошлом году новый кроссовер провалил испытание, устроенное шведскими журналистами, достигнув скорости в 68 километров в час. После этого Toyota спешно доработала систему стабилизации, и в январе RAV4 удалось реабилитироваться и пройти тест на скорости 72 километра в час.
По данным Drom, Toyota уже ознакомилась с результатами нового теста и готова вновь заняться модернизацией.
В России гибридный Toyota RAV4 не представлен. На отечественном рынке автомобиль предлагают с двумя «атмосферниками» — 2,0-литровым (149 лошадиных сил) и 2,5-литровым (199 сил). Цена стартует с 1 885 000 рублей.
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Бортжурнал , Peugeot 2008 , Peugeot , Toyota , Toyota RAV4
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