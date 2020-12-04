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Что раздражает российских автолюбителей друг в друге? 

Car.ru 5 часов назад
Что раздражает российских автолюбителей друг в друге?
Фото: Car.ru
Классические беды России — дураки и дороги — никуда не делись. И если с качеством дорог руководство страны как-то работает, то с дураками ситуация пока на месте, если не сказать, что она даже немного усугубилась.
Стоять в дорожной пробке, удовольствие то еще. Но если к этомустрессу да добавить очень громкую музыку, то становится реально не по себе. И тут уже не важен стиль или текст. Сам факт кричащей из всех окон громкой музыки сделает свое дело.
Вероятно, не доставит особого удовольствия сосед по дорожнойпробке, который постоянно подгазовывает на своем переделанном авто. Стоит жуткий гул. Очень опасно встретить на дороге водителя, который пренебрегает поворотниками и другой световой индикацией, призванной уведомлять остальных участников движения о предстоящем маневре.
Что до экологии, то первые отголоски в российских законахначинают отстаивать чистоту воздуха в мегаполисах. А покароссийские автолюбители вынуждены дышать полной грудью выхлопными газами старых машин и грузовиков.
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