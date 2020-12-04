О чем не стоит говорить начинающему водителю

Так часто бывает, когда с начинающим водителем в качестве пассажира едет более опытный автолюбитель. Считая себя чуть ли не гуру, такой вот "асс" может довести до срыва неопытного водителя. А это в свою очередь, может закончиться и ДТП.

Спрашивая, давно ли водитель получил права, вы только хамите и раздражаете человека. От такого замечания качество управления ТС не улучшится. Если вы заметили, что начинающий водитель не пристегнул ремень безопасности, пристегните свой как можно демонстративнее, приговаривая, что всегда делаете это. Делать замечание в лоб по поводу ремня не стоит.

Очень часто "заботливые" мужья спрашивают своих жен, которые только осваивают искусство управления автомобилем, почему те так вцепились в руль. Данная фраза на приведет к тому, что дама сразу же расслабится. Все произойдет с точностью наоборот. Не стоит также в приказном тоне говорить водителю про скорость. Ехать медленно или быстро, решает только сам водитель.

Не нужно рекомендовать начинающему водителю идти на обгон. Если человек заведомо не готов к опасному маневру, лучше его не подталкивать. Если на светофоре загорелся зеленый, а новичок не начинает движение, не стоит громким тоном уведомлять его об этом.