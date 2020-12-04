Объявлены цены на Volkswagen Arteon 2021

Лифтбэк и универсал Volkswagen Arteon оказались бестселлером марки в США. Производители обновили модель и уже объявили ее стоимость.

Новинка для рынка Северной Америки получила переработанную переднюю часть, где появилась светодиодная лента, соединяющая фары, а также новый передний сплиттер, передает SpeedMe. Под капотом Volkswagen Arteon 2021 года установлен 2-литровый турбомотор мощностью 268 л.с. и 350 Нм крутящего момента, который работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» и передним приводом. В более дорогих комплектациях автомобиль оснащен системой полного привода. Кроме того, Arteon получил обновленную мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, сенсорным климат-контролем, аудиосистемой Harman Kardon и амбиентной подсветкой салона.

Отмечается, что Arteon 2021 подарили обновления интерьера ради конкуренции с аналогичными моделями Audi . Стоимость новинки в США составляет как минимум $38190 (более 2,8 млн рублей)

Ранее российский авторынок лишился одной из моделей Volkswagen. Она продержалась на на рынке около пяти месяцев, после чего исчезла с сайта компании и из прайс-листов. На данный момент ее невозможно заказать у дилеров. Речь идет о лифтбэке Arteon, продажи которого начались еще в июне. На такой исход во многом повлияли наличие всего двух комплектаций, немецкая сборка и высокая цена. В России были доступны версии Arteon R-Line за 2 млн 639 тыс. рублей и R-Line Premium за 2 млн 999 тыс. рублей.