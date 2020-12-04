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Новый тех.регламент: как теперь ремонтировать машину? 

Car.ru 1 час назад
Новый техрегламент: как ремонтировать машину?
Фото: car.ru
В конце будущего года всех российских автолюбителей ожидает весьма неприятный момент. После всех положенных согласований, вступит в силу новый регламент "О безопасности колесных транспортных средств". Если говорить коротко, то теперь россиянину, возжелавшему внести какие-то изменения в конструкцию своего автомобиля, придется ох как несладко.
Важный, но в тоже время спорный момент — это требования к элементам управления и тем, от которых зависит безопасность водителя и пассажиров.
Раньше можно было приобрести ту же самую рулевую рейку от аналогичной машины, но в более приличном состоянии. Теперь такое приобретение под сомнением.
Ровно такие же требования к элементам безопасности (защитные подушки, а также элементы их управления).
В целом, новый регламент ориентирован на требования в автомобильной безопасности ООН. Но мы же помним, в какой стране мы живем? Поэтому, есть высокая доля вероятности, что новый регламент не продвинется дальше его публикации.
Как вы считаете, в России пора ужесточать требования к техническому состоянию ТС? Поделитесь своими доводами в комментариях.
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Бортжурнал , ООН
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