Почему экспресс-алкотестеров пока не стоит бояться 

В руководстве ГИБДД заявили о появлении у работников ведомства новых алкотестеров, которые предназначены для якобы облегчения работы правоохранителей. Юристы при этом уверены, что такие устройства являются малоэффективыми.

Сейчас для проверки водителя на наличие в организме алкоголя, нужно отстранить его от управления, составить протокол и акт на состояние опьянения, после чего записать итоги этой проверки в документацию. Если водитель действительно пьян, как установил алкотестер, он может поставить свою подпись в акте и ждать суда или потребовать перепройти данную операцию в больнице.

При введении новых приборов сотрудник ГИБДД обязан так же вносить итоги проверки в документ, но здесь нужно учитывать один момент. Полученные результаты экспресс-проверки на запрещенные вещества обязаны служить основанием для осуществления процесса освидетельствования в клинике, но в законе ничего не говорится об этих тестах. Сообщается, что все позитивные показания новых аппаратов у полицейских не указывают на надобность направлять автолюбителей на проверку.