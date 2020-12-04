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Почему экспресс-алкотестеров пока не стоит бояться 

Car.ru 3 часа назад
Почему экспресс-алкотестеров пока не стоит бояться
Фото: car.ru
В руководстве ГИБДД заявили о появлении у работников ведомства новых алкотестеров, которые предназначены для якобы облегчения работы правоохранителей. Юристы при этом уверены, что такие устройства являются малоэффективыми.
Сейчас для проверки водителя на наличие в организме алкоголя, нужно отстранить его от управления, составить протокол и акт на состояние опьянения, после чего записать итоги этой проверки в документацию. Если водитель действительно пьян, как установил алкотестер, он может поставить свою подпись в акте и ждать суда или потребовать перепройти данную операцию в больнице.
При введении новых приборов сотрудник ГИБДД обязан так же вносить итоги проверки в документ, но здесь нужно учитывать один момент. Полученные результаты экспресс-проверки на запрещенные вещества обязаны служить основанием для осуществления процесса освидетельствования в клинике, но в законе ничего не говорится об этих тестах. Сообщается, что все позитивные показания новых аппаратов у полицейских не указывают на надобность направлять автолюбителей на проверку.
Юрист Сергей Радько уверен, что намерение применять новые средства для выявления наркотического опьянения не имеет перспектив, так как по закону в ГИБДД могут фиксировать лишь наличие алкоголя в крови. К тому же, не нужно ожидать, что в скором времени такие экспресс-алкотестеры появятся у правоохранителей, потому как для этого потребуется изменить не только законы, то и обычные ПДД.
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Бортжурнал , Сергей Радько , ГИБДД
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