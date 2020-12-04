Цвет машины не совпадает с реальным: чем это грозит

Все чаще и чаще на улицах города встречаются яркие автомобили самых разных цветов. Автовладельцы меняют цвет авто с помощью плёнки или непосредственно перекраски.

Первый вариант самый простой и дешёвый, он наиболее популярен среди молодых людей. Но никто не задумывается о последствиях таких изменений, об этом не привыкли часто говорить. Ведь в документах прописан тот цвет автомобиля, который вы брали в салоне. А сейчас он уже другой. Что делать после остановки сотрудником ДПС в случае обнаружения этого факта? И что грозит водителю?

Проверяется ли вообще такая мелочь, как цвет в регистрационных документах? Да, всё проверяется в соответствии с законом №283 пункту 6 части 2 статье 11 «О регистрации транспортных средств.». Мало того, эти данные проверяются так же, как данные VIN и имеют такую же значимость. Инспектор имеет полное право сверить цвет машины и заявленный в документе. В случае обнаружения недостоверной информации, он попросит пройти с ним в отделение. Но практика показывает, что при проверке документов сотрудник обычно не спешит сверять цвет машины с ПТС. Это возможно только в том случае, если на автомобиле будут следы от свежей покраски в виде пятен и подтеков.

Что грозит за нарушение? Прав вас точно не лишат, но потребуют выплатить штраф в размере от 1500 до 2000 рублей в соответствии со статьей 19 «О нарушении правил регистрации » части 1. Сумма штрафа варьируется в зависимости от нескольких факторов. А останавливать за это вас могут хоть несколько раз в день.

Как подтвердить данные о цвете автомобиля в регистрационных бумагах? Сколько всё будет стоить? Если вы планируете оставлять данный цвет на продолжительное время, то, конечно, рациональнее и правильнее будет официально изменить информацию в ГИБДД. Если же штрафы вас совсем не пугают и вы планируете вернуть прежний цвет в ближайшее время то, скорее всего, вам успешно удастся сэкономить денег на оформлении всего необходимого. А для того, чтобы собственно узаконить данные в соответствии с нынешним состоянием машины, необходимо направиться в ближайшее отделение ГИБДД. Далее так же, как при продаже авто, нужно подать заявление о своём желании поменять цвет на более актуальный. А инспектору предоставить ваш транспорт на процедуру осмотра и фиксации всех данных, в том числе цвета.

Обойдётся это в 350 и 500 рублей (обязательная госпошлина), есть вариант экономии: оплатите сумму на официальном сайте госуслугах и при безналичном расчёте будет скидка в 30%.

Итог. Даже если потратиться на всю официальную процедуру, это всё равно выйдет почти втрое дешевле, чем минимальная сумма за одно нарушение правил за несоответствия цвета. Думайте о последствиях нарушения и не пытайтесь уйти от ответственности.