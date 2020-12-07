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Эксперты: популярное у водителей действие ведет к поломке автомобиля 

Свободная пресса и ещё 1 4 часа назад
Как холостой ход может привести к поломке автомобиля
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
По словам специалистов, длительная работа авто на холостом ходу может привести к ряду поломок. Отмечается, что это сокращает заложенный в двигатель ресурс работы. Если же двигатель необходимо прогреть, то делать это стоит не более 5-10 минут, советуют эксперты.
Как пишет «Экономика сегодня», холостой ход может спровоцировать проблемы со свечами зажигания — в них собирается большое количество сажи после долгой работы двигателя вхолостую. А сниженная эффективность свечей приводит к повышенному расходу топлива.
Также из-за холостого хода меняется циркуляция масла в двигателе, и его замену придется проводить чаще. Кроме того от длительного простоя страдает выхлопная система. Как отмечают эксперты, может произойти перегрев и поломка каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
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Бортжурнал
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