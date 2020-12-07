Что будет за езду с затертыми номерами

В России все больше водителей пытаются уйти от ответственности и не платить штрафы с камер видеонаблюдения. Особенно в Москве стал популярным метод ездить с затертыми номерами. Эксперты рассказали, чем на самом деле может обернуться такой трюк.

Мало кто знает, но на самом деле этот метод не сработает, и камера все равно получит данные. Как объяснили производители, считывает регистр не черные номера, а светоотражающую белую полоску. Потертости на номере никаким образом не повлияют на регистрацию транспортного средства на дороге, а потому штрафа избежать так не удастся.

Однако на потертые номера может обратить внимание сотрудник ГИБДД . Каким образом он решит наказать водителя-трюкача, будет зависеть от обстоятельств. Скорее всего, не обойдется в таком случае без штрафа, а если будут отягчающие обстоятельства, то может дойти и до лишения прав.

Размер штрафа в России за нечитаемый номер составляет 500 рублей, но сотрудник дорожной службы может поинтересоваться, каким образом номера на авто затерлись.