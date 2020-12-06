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От чего зависит эффективность самостоятельной полировки кузова 

Car.ru и ещё 2 6 декабря 2020
От чего зависит эффективность полировки кузова
Фото: car.ru
Автомобильные полироли, в составе которых имеется воск, уже давно закрепили позиции на рынке России. Они часто применяются для того, чтобы придавать транспортным средствам прежнюю привлекательность. Несмотря на все преимущества, такие средства могут нанести и вред покрытию кузова. Однако, происходит это тогда, когда автомобилист не ознакомлен с правилами применения химии.
Сегодня в кругу автомобилистов особой популярностью пользуются средства, которые помогают самостоятельно ухаживать за машиной. Такие продукты порой не уступают профессиональным аналогам и могут возвращать покрытию первоначальный внешний вид. В результате, после обработки автомобиль выглядит как новый. В средствах очень часто применяются пигменты, которые возвращают насыщенность цвета, а сам воск дает зеркальный блеск.
Самостоятельное применение полироли обходится наиболее дешево, чем услуги в сервисе. После обработки кузов авто покрывается тонким слоем воска, который отличается водоотталкивающими свойствами. Меньше налипает грязь и машину не нужно часто мыть. Если определяющим фактором является именно защита, то наибольшую эффективность в этом показывают средства, в составе которых предусмотрен натуральный воск бразильской пальмы карнауба. Этот компонент более века применяется в качестве средства для ухода за автомобилем. Кузов машины не только обретает защиту, но и получает прежний блеск. Удивительно, что даже сегодня на рынке нельзя найти элемент, который был бы наравне с этим воском. Температура его плавления превышает 80 градусов.
В средства также добавляют изопарафин, который создает на кузове «панцирь». Этот элемент лучше заполняет все микротрещины на поверхности, в результате, обеспечивается лучшая защита. Заметим, что такое покрытие может стойко держаться до полугода. Однако, если во время процедуры полироль наносится неправильно, эффект исчезнет через несколько моек. Разберем последовательность процедур.
Первым делом кузов автомобиля нужно тщательно вымыть. Обязательно применить автомобильный шампунь, чтобы удалить все загрязнения даже из трещинок. Если покрытие на ощупь шершавое, нужно будет применить полировочную глину. Если проигнорировать данный шаг, средство не распределиться по поверхности равномерно. Ни в коем случае нельзя проводить полировку под солнцем. При чистке при помощи полировочной глины, нужно брать на помощь мыльный раствор. Он необходим для того, чтобы средство равномерно прилегало к кузову и вытаскивало все загрязнения. В противном случае, придется проводить замену материала слишком часто, что совсем невыгодно. В работах следует применять только мягкую и чистую микрофибру.
Какое же средство можно взять для полировки кузова? Сегодня на рынке особое внимание притягивает полироль от Ruseff. Это средство предназначено для автомобилей черного цвета. В составе есть воск, силиконовая эмульсия, изопарафин, растворители и пигмент. Кроме того, производитель позаботился и об ароматизаторе.
Итог. Чтобы ухаживать за транспортным средство, совсем не обязательно пользоваться услугами дорогих сервисов. На рынке есть много разных средств, которые помогут вернуть кузову первоначальный внешний вид. Одно из них — полироль.
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