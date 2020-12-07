Audi Q3 превратили в экономичный гибрид

Компания Audi выпустила заряжаемую гибридную модификацию кроссовера Q3; новинка получила индекс 45 TFSI e. Версия с электродвигателем экономичнее обычных Q3 и может проезжать без подключения ДВС до 50 километров. Из минусов: безальтернативный передний привод и уменьшенный на 150 литров объём багажника.

Технически бензин-электрическая Audi Q3 идентична обновлённому Volkswagen Tiguan eHybrid и «восьмому» Golf GTE. Под капотом 245-сильная (400 Нм) установка, состоящая из «турбочетвёрки» 1.4 и электромотора, встроенного в 6-скоростной «робот». Тяговая батарея ёмкостью 13 киловатт-часов расположена перед задней осью.

Из-за особенностей конструкции заряжаемый гибридный Q3 бывает только переднеприводным. Запас хода на «чистой» электротяге — 50 километров по циклу WLTP. Максимальная скорость без активации ДВС — 140 километров в час, хотя в спортивном режиме кроссовер может разогнаться до 209 километров в час. Полная зарядка аккумуляторов от обычной розетки займёт 3 часа 45 минут.

О расходе топлива Q3 45 TFSI e в смешанном цикле Audi пока не сообщает, но нет сомнений, что гибрид окажется самым экономичным в линейке «ку третьих».

В Европе электрифицировать можно будет и обычные Audi Q3, и кросс-купе Q3 Sportback. В обоих случаях внешние отличия гибрида сведутся к лючку в переднем левом крыле. По умолчанию Q3 линейки TFSI e получат 10,25-дюймовую цифровую приборную панель со специальным скином и мультимедиасистему с тачскрином диагональю 10,1 дюйма.

В глобальной линейке Audi бензин-электрический кроссовер Q3 45 TFSI e станет десятым заряжаемым гибридом. Модификации с встроенным в трансмиссию электромотором есть у большинства моделей от A3 до A8.