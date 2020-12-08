Не дай себя обмануть: как не стать заложником стереотипов

Часто остаточная стоимость машины через 3-5-7-10 лет — это не показатель надежности, практичности, функциональности, стоимости содержания и чего-то ещё, а следствие стереотипов, влияющих на ликвидность той или иной марки и модели. И порой это большой повод задуматься: не купить ли подержанную машину, которая теряет в цене сильнее, чем остальные одноклассники, чтобы сэкономить.
Взять к примеру Тойоту. Все её модели теряют в цене очень медленно и очень мало. Тойота — это выгодное приобретение, когда машина новая, только из автосалона. При продаже она меньше других потеряет в цене.
Мало теряют корейцы — Hyundai и Kia. А вот SsangYong довольно дешевые. Некогда весьма популярный Actyon теряет в среднем по 9% в год в то время как его одноклассник из той же Корее Hyundai ix35 теряет по 6% в год. В итоге 7-летний SsangYong обойдется в среднем на 220 тысяч дешевле Hyundai.
Ещё больший заложник стереотипов — концерн PSA. Peugeot и Citroen дешевеют молниеносно. Популярный Пежо 308 в сравнении с одноклассником Kia Ceed (который к тому же попроще и не такой породистый) стоит в 8-летнем возрасте примерно на 130 тысяч рублей дешевле.
Та же история с Ситроенами. 10-летний Citroen C5 стоит на четверть миллиона дешевле Toyota Avensis того же года.
Французский Рено, кстати, не столь стремительно теряет свою стоимость. Популярные Дастер, Логан, Сандеро, Каптюр находятся в рынке. Менее популярные Меганы, Флюенсы тоже несильно дешевле корейцев и японцев (хотя все-таки немного им уступают).
Китайцы и Форд
Традиционно очень сильно с возрастом дешевеют китайцы. Тут дело в недоверии. Если у новой машины хотя бы есть гарантия, то, покупая старую, все риски берешь на себя. Достаточно популярный Tiggo 5, например, теряет в среднем по 10% стоимости в года, в Крета всего 7%.
Другой пример. Haval H9 и Toyota Land Cruiser Prado. Автомобили очень похожие по типу, характеристикам, предназначению и даже внешне. Стоимость у них была разная, так что будем сравнивать не абсолютные цифры, а относительные. Прадо теряет в среднем за год 8% своей стоимости, а Haval — 11%.
На 11% в год в среднем дешевеет и Geely Atlas, хотя его корейские и японские одноклассники теряют в среднем по 8% в год. Ситуация с брендами типа Brilliance, HTM, FAW, Changan и так далее ещё более контрастная.
Ещё более интересная ситуация с Фордом, который вроде бы ничем плохим себя не запятнал, но в России его недолюбливают, потому что он на «Ф». Так, например, соплатформенные 10-летние Фокус и Мазда 3 довольно сильно отличаются по цене, Фокус в среднем на 130 000 дешевле Мазды.
Одинаковая начинка
Больше чем обычно теряют машины непопулярных брендов, даже если они построены из тех же деталей, что и их более популярные копии. Как яркий пример Seat Leon и VW Golf. Сеат при прочих равных будет дешевле Фольксвагена минимум на 50-100 тысяч.
Та же история с Renault Koleos и Nissan X-Trail. Колеос на вторичке дешевле, чем Икс-трейл того же года, в среднем на 90 000 рублей. Хотя машины практически одинаковые, я бы даже сказал, что Колеос интересней.
Ещё один показательный пример — Nissan Terrano и Renault Duster. Клонированный Террано дешевеет быстрее оригинального Дастера на 1-2% в год. В итоге изначально чуть более дорогой Террано может стоить в шестилетнем возрасте даже немного дешевле Дастера.
Есть и другие примеры, но суть, я думаю, вы уловили.
Отдельно надо упомянуть о премиум-сегменте. Премиум дешевеет быстрее бюджетников. Тут большую роль играет мода, электронное устаревание, имидж и другие факторы, которые не играют особой роли в бюджетном сегменте.
Для примера Toyota Rav4 теряет в год в среднем по 8% стоимости, по данным Авто.ру. А примерно такой же по размерам Audi Q3 — 11%. В итоге десятилетняя Ауди и Тойота стоят на вторичке одинаково. Исключение разве что Lexus — он дешевеет не так стремительно, как Мерседес.