Не дай себя обмануть: как не стать заложником стереотипов

Часто остаточная стоимость машины через 3-5-7-10 лет — это не показатель надежности, практичности, функциональности, стоимости содержания и чего-то ещё, а следствие стереотипов, влияющих на ликвидность той или иной марки и модели. И порой это большой повод задуматься: не купить ли подержанную машину, которая теряет в цене сильнее, чем остальные одноклассники, чтобы сэкономить.

SsangYong, Peugeot и Citroen

Взять к примеру Тойоту . Все её модели теряют в цене очень медленно и очень мало. Тойота — это выгодное приобретение, когда машина новая, только из автосалона. При продаже она меньше других потеряет в цене.

Мало теряют корейцы — Hyundai Kia . А вот SsangYong довольно дешевые. Некогда весьма популярный Actyon теряет в среднем по 9% в год в то время как его одноклассник из той же Корее Hyundai ix35 теряет по 6% в год. В итоге 7-летний SsangYong обойдется в среднем на 220 тысяч дешевле Hyundai.

Ещё больший заложник стереотипов — концерн PSA. Peugeot и Citroen дешевеют молниеносно. Популярный Пежо 308 в сравнении с одноклассником Kia Ceed (который к тому же попроще и не такой породистый) стоит в 8-летнем возрасте примерно на 130 тысяч рублей дешевле.

Французский Рено , кстати, не столь стремительно теряет свою стоимость. Популярные Дастер, Логан, Сандеро, Каптюр находятся в рынке. Менее популярные Меганы, Флюенсы тоже несильно дешевле корейцев и японцев (хотя все-таки немного им уступают).

Китайцы и Форд

Традиционно очень сильно с возрастом дешевеют китайцы. Тут дело в недоверии. Если у новой машины хотя бы есть гарантия, то, покупая старую, все риски берешь на себя. Достаточно популярный Tiggo 5, например, теряет в среднем по 10% стоимости в года, в Крета всего 7%.

Другой пример. Haval H9 и Toyota Land Cruiser Prado . Автомобили очень похожие по типу, характеристикам, предназначению и даже внешне. Стоимость у них была разная, так что будем сравнивать не абсолютные цифры, а относительные. Прадо теряет в среднем за год 8% своей стоимости, а Haval — 11%.

На 11% в год в среднем дешевеет и Geely Atlas , хотя его корейские и японские одноклассники теряют в среднем по 8% в год. Ситуация с брендами типа Brilliance , HTM, FAW , Changan и так далее ещё более контрастная.

Ещё более интересная ситуация с Фордом, который вроде бы ничем плохим себя не запятнал, но в России его недолюбливают, потому что он на «Ф». Так, например, соплатформенные 10-летние Фокус и Мазда 3 довольно сильно отличаются по цене, Фокус в среднем на 130 000 дешевле Мазды.

Одинаковая начинка

Больше чем обычно теряют машины непопулярных брендов, даже если они построены из тех же деталей, что и их более популярные копии. Как яркий пример Seat Leon и VW Golf. Сеат при прочих равных будет дешевле Фольксвагена минимум на 50-100 тысяч.

Та же история с Renault Koleos Nissan X-Trail. Колеос на вторичке дешевле, чем Икс-трейл того же года, в среднем на 90 000 рублей. Хотя машины практически одинаковые, я бы даже сказал, что Колеос интересней.

Ещё один показательный пример — Nissan Terrano Renault Duster . Клонированный Террано дешевеет быстрее оригинального Дастера на 1-2% в год. В итоге изначально чуть более дорогой Террано может стоить в шестилетнем возрасте даже немного дешевле Дастера.

Есть и другие примеры, но суть, я думаю, вы уловили.

Отдельно надо упомянуть о премиум-сегменте. Премиум дешевеет быстрее бюджетников. Тут большую роль играет мода, электронное устаревание, имидж и другие факторы, которые не играют особой роли в бюджетном сегменте.