Плюс 4,5%: в России подорожают почти все BMW

С 1 января 2021 года подорожают почти все автомобили BMW, представленные на российском рынке. Цена машин баварской марки увеличится в среднем на 4,5 процента.

В BMW такую корректировку прайс-листов называют минимальной и отмечают, что она коснется только новых автомобилей, произведенных с января 2021 года. Уже предзаказанные машины повышение цен не затронет.

Наименьшую прибавку к цене получит кроссовер X1: он подорожает на 120 000 рублей и будет стоить 2 360 000 рублей в «базе». 2-Series Gran Coupe станет дороже на 130 000 рублей и получит стартовый ценник в 2 360 000 рублей. Седан третьей серии будут предлагать за 2 850 000 рублей — на 140 000 рублей дороже актуальной цены. Купе и кабриолет 4-Series станут дороже на 160 000 и 190 000 рублей соответственно (3 430 000 и 3 960 000 рублей).

BMW 5-Series со следующего года будет стоить 3 820 000 рублей, а хэтчбек 6-Series GT — 4 760 000 рублей (+230 000 рублей). Премиум-седан седьмой серии с 1 января будет доступен за 6 630 000 рублей минимум в «обычном» исполнении, а в удлиненном Long за него попросят 8 660 000 рублей. Родстер Z4 подорожает до 3 980 000 рублей (+190 000 рублей).

Наибольшую прибавку получит «горячая» М-версия кроссовера X6. За модель, которая станет дороже сразу на 500 000 рублей, россиянам придется выложить как минимум 10 290 000 рублей. Цена кроссовера X2 вырастет до 2 510 000 рублей (+130 000), X3 — до 3 970 000 рублей (+190 000), а X4 — до 4 290 000 рублей (+200 000). Пересмотр ценников коснется также X5 и X6: дилеры BMW будут предлагать автомобили за 5 400 000 (+250 000) и 6 350 000 рублей (+330 000) соответственно. Самый дорогой кроссовер — X7 — подорожает в «базе» до 7 020 000 рублей (+360 000).

Таким образом, без корректировки цен BMW оставила только автомобили 8 серии, а также их «заряженные» модификации.