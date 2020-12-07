Ещё
Далее:
Читайте также:
Спилберг заставил играть весь мир
Спилберг заставил играть весь мир Смотреть фильм ⟶

Раскрыты 9 «секретных» функций Toyota RAV4 

Профиль 3 часа назад
Раскрыты 9 «секретных» функций Toyota RAV4
Фото: ©Toyota
Инструкцию к автомобилю почти никто не читает. Однако в ней можно найти информацию о ряде необычных особенностей, о которых догадываются не все. Автоэксперты раскрыли такие «секретные» функции популярного в России Toyota RAV4.
RAV является аббревиатурой с переменными значениями. Изначально модель позиционировалась компанией Toyota как молодежный автомобиль для активного отдыха, поэтому название расшифровывалось как Recreation Active Vehicle. Но в следующем поколении аббревиатура уже расшифровывается как Robust Accurate Vehicle — «сильный, точный автомобиль». Производитель решил изменить расшифровку, чтобы показать больше «семейных ценностей» Toyota — недежность и полный привод, передает издание «За рулем».
Оказывается, что бортовой компьютер имеет встроенный режим энергосбережения и защиту от разряда аккумулятора. Если случайно оставить на ночь габаритные огни включенными, закрыть машину и уйти, то при падении уровня заряда до определенного предела габариты автоматически погаснут. Благодаря этому с утра можно будет заводить машину, а не искать кого-нибудь, чтобы прикурить.
Встроенная система сигнализации имеет возможность отключать датчик движения. Это пригодится, если водителю требуется оставить животное в машине — например, на парковке магазина. Сигнализация не будет шуметь, пугая собаку и прохожих, пока в салоне больше никого нет.
Если вынуть ключ и включить дальний свет, автомобиль будет находиться в режиме «световая дорожка». Его время работы можно установить на 30, 60, а также 90 секунд. С помощью этой функции свет «провожает» автовладельца до подъезда и гаснет.
Дно багажника можно отрегулировать на нужную высоту благодаря бортовому компьютеру. Например, увеличить объем багажника или сделать уровнять пол с бампером, чтобы облегчить загрузку габаритных предметов.
Система не включает дневные ходовые огни в том случаев, если автомобиль стоит на ручном тормозе при запуске двигателя. Фары также автоматически отключаются при длительной стоянке с работающим двигателем.
Выяснилось также, что, если включены ближний или дальний свет, при каждом пятом включении стеклоочистителя омоются и фары. Если же водитель случайно оставит автомобиль с открытыми окнами и уйдет, то они автоматически закроются спустя 20 секунд после выключения двигателя.
В комплектациях «Комфорт» и выше система климат-контроля не отключается при выключении кондиционера. Она поддерживает температуру в салоне машины, автоматически регулируя и перенаправляя поток воздуха.
Кроме того, стало известно о дополнительном способе защиты RAV4 от угона. Так, все детали кузова, двигателя, трансмиссии и салона маркируются 10 тыс. микроточек T-Mark, которые являются уникальными для каждого автомобиля. Также они связаны с его номером VIN и встроены в систему сигнализации.
Видео дня. Porsche Taycan попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый долгий дрифт
Профиль: последние новости
Водителям раскрыли самые опасные ошибки при езде на "механике" Водителям раскрыли самые опасные ошибки при езде на "механике" Водителей предупредили о новых схемах автоподстав Водителей предупредили о новых схемах автоподстав Водителям перечислили главные ошибки при очистке автомобиля от наледи Водителям перечислили главные ошибки при очистке автомобиля от наледи
Комментарии
Бортжурнал , Toyota , Toyota RAV4
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение