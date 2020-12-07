Раскрыты 9 «секретных» функций Toyota RAV4 

Инструкцию к автомобилю почти никто не читает. Однако в ней можно найти информацию о ряде необычных особенностей, о которых догадываются не все. Автоэксперты раскрыли такие «секретные» функции популярного в России Toyota RAV4.

RAV является аббревиатурой с переменными значениями. Изначально модель позиционировалась компанией Toyota как молодежный автомобиль для активного отдыха, поэтому название расшифровывалось как Recreation Active Vehicle. Но в следующем поколении аббревиатура уже расшифровывается как Robust Accurate Vehicle — «сильный, точный автомобиль». Производитель решил изменить расшифровку, чтобы показать больше «семейных ценностей» Toyota — недежность и полный привод, передает издание «За рулем».

Оказывается, что бортовой компьютер имеет встроенный режим энергосбережения и защиту от разряда аккумулятора. Если случайно оставить на ночь габаритные огни включенными, закрыть машину и уйти, то при падении уровня заряда до определенного предела габариты автоматически погаснут. Благодаря этому с утра можно будет заводить машину, а не искать кого-нибудь, чтобы прикурить.

Встроенная система сигнализации имеет возможность отключать датчик движения. Это пригодится, если водителю требуется оставить животное в машине — например, на парковке магазина. Сигнализация не будет шуметь, пугая собаку и прохожих, пока в салоне больше никого нет.

Если вынуть ключ и включить дальний свет, автомобиль будет находиться в режиме «световая дорожка». Его время работы можно установить на 30, 60, а также 90 секунд. С помощью этой функции свет «провожает» автовладельца до подъезда и гаснет.

Дно багажника можно отрегулировать на нужную высоту благодаря бортовому компьютеру. Например, увеличить объем багажника или сделать уровнять пол с бампером, чтобы облегчить загрузку габаритных предметов.

Система не включает дневные ходовые огни в том случаев, если автомобиль стоит на ручном тормозе при запуске двигателя. Фары также автоматически отключаются при длительной стоянке с работающим двигателем.

Выяснилось также, что, если включены ближний или дальний свет, при каждом пятом включении стеклоочистителя омоются и фары. Если же водитель случайно оставит автомобиль с открытыми окнами и уйдет, то они автоматически закроются спустя 20 секунд после выключения двигателя.

В комплектациях «Комфорт» и выше система климат-контроля не отключается при выключении кондиционера. Она поддерживает температуру в салоне машины, автоматически регулируя и перенаправляя поток воздуха.

Кроме того, стало известно о дополнительном способе защиты RAV4 от угона. Так, все детали кузова, двигателя, трансмиссии и салона маркируются 10 тыс. микроточек T-Mark, которые являются уникальными для каждого автомобиля. Также они связаны с его номером VIN и встроены в систему сигнализации.