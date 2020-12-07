Компания Kia проводит очередной масштабный отзыв в США. На этот раз в сервисы направят 295 тысяч старых Sorento, Sportage, Forte, гибридную Optima и Soul, которые были выпущены в 2012-2015 годах и оснащались проблемными двигателями 2.4 Theta II и 2.0 Nu. В Националь­ном управлении по безопас­­ности дорожного движения (NHTSA), которое курирует кампанию, заявили, что отзыв проводится в качестве «пре­вентивной меры для снижения потенци­ального риска пожара».

В сервисных центрах автомобили обследуют на предмет запаха гари или дыма при работе мотора, а также проверят, нет ли посторонних шумов. В случае обнаружения неисправности, будет произведен бесплатный ремонт, либо двигатель заменят на новый. Вместе с 295 тысячами Kia проверят 129 тысяч Hyundai Santa Fe (2011-2013 годов), Sonata Hybrid (2016 года) и Veloster (2015-2016 годов).

Это уже не первый отзыв, который проводится из-за моторов 2.4 Theta II и 2.0 Nu. В 2020 году по этой же причине в ремонт направили 1,5 миллиона Hyundai Sonata , Santa Fe и Tucson, а также Kia Optima , Sorento и Sportage разных лет, а в пошлом году отремонтировали 1,8 миллиона машин Kia и 2,3 миллиона — Hyundai

Более того, американские власти оштрафовали концерн Hyundai Motor на 54 миллиона долларов за поставку дефектных машин, а еще 40 миллионов долларов автопроизводитель вынужден будет вложить в модернизацию производства. Помимо этого, Hyundai и Kia пообещали пожизненную гарантию на двигатели и компенсации для урегулирования коллективных исков.

Автомобили брендов Hyundai и Kia с моторами Theta II продавались в том числе и в России, однако в нашей стране отзыв не проводился — жалобы на двигатели не поступали.