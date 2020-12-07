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Nissan Qashqai — все проблемы автомобиля 

Car.ru 2 часа назад
Nissan Qashqai — все проблемы автомобиля
Фото: Car.ru
Любой автомобиль на рынке нужно оценивать не только по внешним данным, но и по содержанию. Такое правило особенно относится к модели Nissan Qashqai.
Qashqai — компактный кроссовер, который часто мелькает в ТОП-20 популярных моделей в России. Автовладельцы успели испытать этот автомобиль, а многие поделились своими впечатлениями. Особенно тяжело передвигаться на этой машине в период обкатки — хочется быстрее ощутить всю мощь и динамику. На стандартном ограничении в 90 км/ч обгон трудно выполняется, несмотря на 144 л.с. Мотор шумит, обороты подскакивают, но машина никак не хочет обходить других. А если внутри еще и пассажиры, то динамика становится еще хуже.
Некоторые сразу после покупки отмечают странный звук в области передней панели. Через полгода начинают скрипеть почти все детали в салоне. Это самая распространенная проблема модели, которая собирается в России.
При производстве видно применяли самые бюджетные решения. Автомобиль оснащен современными технологиями, но экран в салоне настолько древний, что даже Нокиа может выступить ему в роли соперника. И где вообще видели, чтобы в автомобилях 2019 года предусматривался разъем для CD. Сегодня даже дисков таких в продаже не увидишь.
Если оценивать этот автомобиль по 5-бальной шкале, выходит всего 3. Конечно, машина имеет много плюсов, о которых не раз упоминалось в обзорах, но с такими недостатками далеко не уедешь.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Nissan , Nissan Qashqai
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