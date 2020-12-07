Любой автомобиль на рынке нужно оценивать не только по внешним данным, но и по содержанию. Такое правило особенно относится к модели Nissan Qashqai.

Qashqai — компактный кроссовер, который часто мелькает в ТОП-20 популярных моделей в России. Автовладельцы успели испытать этот автомобиль, а многие поделились своими впечатлениями. Особенно тяжело передвигаться на этой машине в период обкатки — хочется быстрее ощутить всю мощь и динамику. На стандартном ограничении в 90 км/ч обгон трудно выполняется, несмотря на 144 л.с. Мотор шумит, обороты подскакивают, но машина никак не хочет обходить других. А если внутри еще и пассажиры, то динамика становится еще хуже.

Некоторые сразу после покупки отмечают странный звук в области передней панели. Через полгода начинают скрипеть почти все детали в салоне. Это самая распространенная проблема модели, которая собирается в России.

При производстве видно применяли самые бюджетные решения. Автомобиль оснащен современными технологиями, но экран в салоне настолько древний, что даже Нокиа может выступить ему в роли соперника. И где вообще видели, чтобы в автомобилях 2019 года предусматривался разъем для CD. Сегодня даже дисков таких в продаже не увидишь.

Если оценивать этот автомобиль по 5-бальной шкале, выходит всего 3. Конечно, машина имеет много плюсов, о которых не раз упоминалось в обзорах, но с такими недостатками далеко не уедешь.