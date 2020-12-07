Самые опасные ошибки при езде на «механике»

Поклонники механической трансмиссии считают ее надежнее «автоматов» и «роботов», популярность которых растет с каждым годом. У «механики» есть свои сильные стороны, однако автоэксперты призывают не забывать о ряде правил эксплуатации.

Сцепление в механической коробке передач, соединяющей двигатель и трансмиссию, не терпит агрессивной езды и рывков на высоких оборотах. При «низких стартах», говорят эксперты, диск сцепления горит и источает резкий и неприятный запах. Сцепление обычно первое, что изнашивается и страдает в механической коробке передач, пишет Quto.

Вождение с частично нажатой педалью сцепления — ошибка, которую часто допускают начинающие водители, боясь заглохнуть. Из-за этого диски сцепления быстро проскальзывают, сгорают и изнашиваются. Поэтому, подчеркивают специалисты, следует правильно обращаться с «механикой».

Вредит сцеплению и иная, менее очевидная, но тоже негативная привычка держать педаль сцепления постоянно выжатой во время длительных остановок. В этом случае изнашивается выжимной подшипник, позволяющий диску выходить из зацепления с корзиной. Кроме того, «удар» при этом наносится также диску сцепления и лепесткам его корзины.

Резкий и громкий характерный хруст — явный признак того, что водитель спешит и переключается с первой передачи на задний ход (или с заднего хода на первую), не дожидаясь полной остановки автомобиля, отмечают эксперты. Практикуя это, водитель «убивает» шестерни коробки передач, которые тоже страдают при переключении ступеней без выжима педали сцепления.

Повреждение МКПП может быть вызвано неправильными действиями при торможении двигателем. Специалисты напоминают, что машину можно осаживать как с помощью тормозов, так и используя «механику». Такой метод в особенности необходимо применять во время езды по затяжным спускам, а также на горных серпантинах с целью предотвратить перегрев тормозной системы.

Если водитель применяет замедление двигателем, то он обязан точно знать, какую передачу из пониженных нужно использовать. Ошибка грозит кратковременной блокировкой ведущих колес и повреждениями коробки передач, а также двигателя.