Размером с RAV4: Toyota анонсировала новый электрокроссовер

Компания Toyota представила первый официальный тизер будущего электрического кроссовера, который станет пионером новой «батарейной» линейки японской марки. Пока безымянный автомобиль построят на платформе, разработанной совместно с Subaru, а основным рынком для него станет Европа.

В основу электрокара ляжет новая архитектура e-TNGA, которую в будущем Toyota планирует использовать как базу для ещё пяти «зеленых» моделей. Гибкая платформа позволит варьировать длину колесной базы, а также использовать различные типы привода и аккумуляторы разного объема.

Первым в линейке станет кроссовер, изображенный на лаконичном скетче. По габаритам он будет схож с RAV4 и получит статус глобальной модели, однако на старте основными покупателями в Toyota видят европейцев. О дизайне будущей новинки можно судить по патентам , ранее просочившимся в Сеть: на них виден кроссовер со стремительными линиями кузова и выступами на корме и передней части — аналогичные изображены на тизере.

Патентное изображение электрокроссовера Toyota

По планам Toyota, на платформе e-TNGA будут построены еще пять «зеленых» автомобилей: три кроссовера, самый компактный из которых разрабатывается совместно с Suzuki , седан и минивэн. До 2025 года компания также обещала выпустить «массовый» электрокар с новым твердотельным аккумулятором.

Кроме этого, в следующем году Toyota подключит к розетке вэны ProAce и ProAce City. Однако японцы не собираются полностью отказываться от ДВС: автомобили марки продолжат предлагать с богатой палитрой гибридных силовых установок.

К 2025 году Toyota планирует нарастить ежегодные продажи машин с различной степенью электрификации до 5,5 миллиона. К тому времени в Европе линейку марки пополнят 60 полностью новых и обновленных электрифицированных моделей. Доля бензоэлектрических машин составит 70 процентов в общем объеме продаж марки, а на подключаемые гибриды, электрокары и автомобили на топливных элементах придется по 10 процентов продаж.