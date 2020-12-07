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Toyota анонсировала новый электрический кроссовер 

Motor.ru 6 часов назад
Размером с RAV4: Toyota анонсировала новый электрокроссовер
Фото: © Toyota
Компания Toyota представила первый официальный тизер будущего электрического кроссовера, который станет пионером новой «батарейной» линейки японской марки. Пока безымянный автомобиль построят на платформе, разработанной совместно с Subaru, а основным рынком для него станет Европа.
В основу электрокара ляжет новая архитектура e-TNGA, которую в будущем Toyota планирует использовать как базу для ещё пяти «зеленых» моделей. Гибкая платформа позволит варьировать длину колесной базы, а также использовать различные типы привода и аккумуляторы разного объема.
Первым в линейке станет кроссовер, изображенный на лаконичном скетче. По габаритам он будет схож с RAV4 и получит статус глобальной модели, однако на старте основными покупателями в Toyota видят европейцев. О дизайне будущей новинки можно судить по патентам, ранее просочившимся в Сеть: на них виден кроссовер со стремительными линиями кузова и выступами на корме и передней части — аналогичные изображены на тизере.
Патентное изображение электрокроссовера Toyota
По планам Toyota, на платформе e-TNGA будут построены еще пять «зеленых» автомобилей: три кроссовера, самый компактный из которых разрабатывается совместно с Suzuki, седан и минивэн. До 2025 года компания также обещала выпустить «массовый» электрокар с новым твердотельным аккумулятором.
Кроме этого, в следующем году Toyota подключит к розетке вэны ProAce и ProAce City. Однако японцы не собираются полностью отказываться от ДВС: автомобили марки продолжат предлагать с богатой палитрой гибридных силовых установок.
К 2025 году Toyota планирует нарастить ежегодные продажи машин с различной степенью электрификации до 5,5 миллиона. К тому времени в Европе линейку марки пополнят 60 полностью новых и обновленных электрифицированных моделей. Доля бензоэлектрических машин составит 70 процентов в общем объеме продаж марки, а на подключаемые гибриды, электрокары и автомобили на топливных элементах придется по 10 процентов продаж.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Subaru , Suzuki , Toyota
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