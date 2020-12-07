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ТОП-5 проблем китайских автомобилей 

Car.ru 5 часов назад
Топ-5 проблем китайских автомобилей
Фото: car.ru
В средине 90-х годов прошлого века, когда первые китайские машины начали поступать на российский авторынок, это были автомобили весьма сомнительного качества.
Сегодня китайский автопром выпускает довольно солидные на вид машины. Но одной только красоты для техники бывает не достаточно.
Первое, чем грешат китайские автопроизводители — это не плотная компоновка пластиковых панелей в салоне. Бывает доходит до того, что устранить неполадку не могут даже в автосервисе.
Второй момент — это качество металла. Антикоррозийное покрытие стоит денег. Чтобы удешевить авто, на такую обработку бывает опускают глаза. До сих пор резко стоит проблема с наличием запчастей даже в дилерских центрах.
Когда дело доходит до ремонта, заявленная сумма в автосервисе может вас неприятно удивить. Получается, что починить недорогой автомобиль довольно дорого. Решившись на приобретение китайского автомобиля, учитывайте еще один момент — остаточная стоимость. Машина в возрасте 2-3 лет может потерять до 50% от первоначальной стоимости.
А как вы относитесь к современным китайским автомобилям? Поделитесь своими доводами в комментариях.
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Бортжурнал
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