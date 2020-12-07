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Как инспекторы ГИБДД «ловят» водителей на экзамене в городе 

Car.ru 5 часов назад
Как инспекторы ГИБДД «ловят» водителей на экзамене в городе
Фото: Car.ru
Кто недавно сдавал на права помнит, какой стресс испытывает человек во время экзамена. При этом инспектор ГИБДД, вместо того, чтобы успокоить курсанта и настроить на правильный лад, наоборот, пытается всячески подловить неопытного водителя на нарушении ПДД.
Наиболее часто инспектор просит сдать задом сразу за перекрестком. Если экзаменуемый согласится на такой маневр — экзамен не сдан.
Предлагая развернуться в не очень удобном месте, инспектор нарочно делает так, чтобы водитель не вписался в траекторию и наехал на сплошную линию разметки. Беседуя с экзаменуемым, инспектор бывает нарочно "заговаривает зубы", чтобы неопытный водитель превысил скорость.
Внезапная просьба сотрудника ГИБДД немедленно припарковаться должна также насторожить. Ведь если вы только что проехали знак "Остановка запрещена", то экзамен будет также провален.
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