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Появились фотографии салона нового Nissan Qashqai 

Motor.ru и ещё 3 5 часов назад
Салон Nissan Qashqai третьего поколения: официальные фото
Фото: © Nissan
Компания Nissan раскрыла салон Qashqai третьего поколения на официальных фотографиях. Судя по снимкам, общая архитектура интерьера осталась прежней, зато появилась новая мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма и 10,8-дюймовый проекционный дисплей.
В Nissan заявляют, что со сменой поколения Qashqai стал просторнее: пространство в области коленей пассажиров второго ряда увеличилось на 28 миллиметров, еще дополнительные 15 миллиметров появились над головами всех сидящих. Кроме того, багажник стал больше на 74 литра.
© Nissan
© Nissan
Для нового Qashqai заявлены система NissanConnect, аудиосистема Bose Premium с 10 динамиками и беспроводная зарядка для смартфона, а также отделка кресел кожей «наппа» (в топовой комплектации). Изготовление такой обивки, по словам производителя, занимает 25 дней. Ещё час уходит, чтобы нанести «трехмерные» стежки.
© Nissan
Рычаг переключения передач на Qashqai заменили джойстиком, а на полноприводных версиях появилась шайба выбора режимов движения с матовым хромированным кольцом и глянцевой центральной частью.
Qashqai третьего поколения станет первой европейской моделью Nissan, построенной на платформе CMF-C. Новинка стала легче на 60 килограммов по сравнению с предшественником, а из моторной гаммы исчез дизельный двигатель.
В Европе модель предложат с 1,3-литровым бензиновым турбомотором в нескольких вариантах форсировки, а также гибридную модификацию с установкой e-Power: ДВС не приводит в действия колеса напрямую, а отвечает за подзарядку батарей, питающих электромотор.
Мировая премьера нового Nissan Qashqai запланирована на весну 2021 года, а сроки появления модели в России пока не объявлены. Пока же в стране можно купить дореформенный Qashqai, который стоит от 1,3 миллиона рублей.
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Бортжурнал , Nissan , Nissan Qashqai
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