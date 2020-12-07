Как уменьшить расход топлива зимой 

В зимний период времени расход горючего увеличивается примерно на 15-20%. Часть топлива затрачивается на печку, полноценный прогрев мотора, обогрев кресел, а также прочих опций.

Эксперты решили рассказать, как можно уменьшить потребление автомобилем топлива в холодную пору. В первую очередь нужно снизить время прогрева силового агрегата и по возможности обходиться без автозапуска. Чтобы уменьшить энергопотери, можно воспользоваться специальными приспособлениями. К примеру, на радиаторную решётку можно накладывать пластиковые экраны. Под капотом также используется "автоодеяло".

Следует тщательно очищать транспортное средство от наледи, а также снега, которые увеличивают массу автомобиля. Спущенные автомобильные шины тоже способствуют увеличению потребления горючего, так как повышают сопротивление качению.

Зимой нужно менять масло на менее вязкое, так как загустевшая смазка способствует большему «масложору» при запуске мотора. Перед началом заморозков стоит убрать из багажного отделения все лишнее, так как масса авто напрямую влияет на расход топлива. В данном случае можно снять защиту картера либо багажник с крыши.