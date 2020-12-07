В каких ситуациях нужен фаркоп? 

Многие люди недооценивают фаркоп до тех пор, пока не столкнутся с ситуацией, когда необходимо перевезти много вещей. В этом случае можно воспользоваться автоприцепом. Именно для этих целей и нужен фаркоп.

В некоторых моделях автомобилей фаркоп устанавливается на заводе, в других случаях владелец может решить установить такой элемент сам. Это экономит не только время, но и деньги, потому что нам не нужно при необходимости пользоваться услугами компании по грузоперевозкам.

Фаркоп — хорошее вложение. Многие считают, что фаркоп испортит внешний вид автомобиля. Особенно опасаются этого владельцы спорткаров, где помимо производительности важна еще и эстетика всего корпуса, поэтому не хотят устанавливать фаркоп, который может негативно сказаться на внешнем виде кузова. Современные фаркопы устроены так, что они не только положительно сказываются на комфорте автомобиля, но и дополняют его. Фаркоп предлагает множество возможностей использования, не мешает вождению и не ухудшает внешний вид. В настоящее время они бывают разборные и не разборные, каждый сможет подобрать нужный для себя вариант.

Как можно использовать автомобильный фаркоп? Инвестиции в буксирный крюк окупятся сразу же, когда вам в первый раз придется перевезти большее количество вещей.

Переезды. Перевозка мебели и другого оборудования — дорогостоящая услуга в компаниях по грузоперевозкам. Также не очень удобным может стать время, которое они предлагают для своих услуг. Имея фаркоп, вам нужно всего лишь арендовать прицеп, если такового не имеется, что значительно сократит затраты и время всего переезда.

Транспортировка стройматериалов. Ремонт рано или поздно придётся делать каждому, а для этого нужны стройматериалы. Транспортируемые в автомобиле клей, растворы и краски, могут навсегда испачкать обивку, поэтому фаркоп с прицепом в этом случае незаменим. Также можно привезти габаритные стройматериалы, не пытаясь уместить их в салоне.

Велопутешествие или отдых на природе. Многие предпочитают летом проводить активный отдых за городом. Прикрепив велосипедную стойку к крюку, можно отправиться в путешествие всей семьей и провести время на природе. А для тех, кто хочет отправиться к морю или в многодневное путешествие, можно взять на прокат автодом, который вполне может заменить гостиницу со всеми удобствами.

Буксировочное устройство для особых случаев. Если вы планируете использовать фаркоп, то хорошим решением будет установка со съемным шаром. В этом случае можно использовать крючок только тогда, когда он вам действительно нужен. Такую деталь легко собрать и разобрать, поэтому всю процедуру можно провести самостоятельно, без доступа к специализированным инструментам.

Итог. Фаркоп, это довольно удобный аксессуар автомобиля, который позволяет осуществлять перевозку вещей при помощи автоприцепа. Он позволяет не только экономить на затратах, связанных с перевозкой, но и способен перевезти автодом, что очень актуально для отдыха на природе. При выборе фаркопа следует учесть, что они бывают разборные и не разборные. Не разборные как правило устанавливаются на заводе изготовителе автомобилей.