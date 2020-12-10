Загадочная модель от АвтоВАЗа. Тайна раскрыта 

Стало известно, о каком автомобиле шла речь, когда в Сети появились первые изображения замаскированной модели возле одного из корпусов «АвтоВАЗа». Данные кадры обнародовали еще в начале ноября.
Рядом с Научно-техническим центром компании заметили LADA 4x4, которая тянула на прицепе загадочную машину, полностью покрытую тентом. Высказывались предположения, что это могут быть модернизированная модификация Largus или иная версия Renault Duster. В действительности, судя по данным сообщества «АвтоВАЗа» в соцсетях, на фотографии изображен LADA Largus Facelift. Не так давно завод принялся разрабатывать предсерийные версии нового автомобиля и пока те покрываются маскировочной пленкой.
Вполне возможно, что тольяттинский бренд поставляет новики всвои дилерские сети для предстоящих показов. Масштабная сборкаLargus Facelift намечена на начало следующего года. На данныймомент известно, что модель будет оснащаться унифицированным с Xray Cross салон и X-образную лицевую часть кузова, передают СМИ.