Перед пуском двигателя зимой стоит поморгать фарами

Аккумуляторная батарея автомобиля представляет собой химический источник энергии.

При низкой температуре он может испытывать трудности с выдачей требуемой величины тока для нагрева, но при последующих нагревах его работоспособность будет восстановлена. Изношенные аккумуляторные батареи демонстрируют плохое поведение, по причине не лучшего состояния пластин, и могут полностью разрядиться в холодное время года. В такой ситуации они не сумеют провернуть коленчатый вал, в том случае, если в картер заливалось дороге масло минерального или полусинтетического типа. Происходит постоянное возрастание сопротивления, преодоление которого может вызвать затруднения. При повороте ключа зажигания водителем, машина будет издавать разные звуки, но не заводиться. Как же нужно действовать, чтобы ее взбодрить?

Использование дедовского метода. Начиная с середины прошлого века, когда на автомобильном транспорте начали активно применяться аккумуляторы, водители осуществляли одну несложную операцию, задачей которой была активизация химического процесса в батарее посредством нагрева от включения и выключения фар. Дело в том, что у старых аккумуляторов прохождение большого тока могло вызвать искривление пластин и возникновение короткого замыкания между ячейками. Если же на короткое время включался дальний свет фар, то батарея разгружалась, правильным образом распределялось выделяемое тепло и осуществлялась подготовка к выдаче максимального тока при запуске.

Несмотря на то, что аккумуляторные батареи на современных автомобилях стали много лучше, подобный метод может пригодиться и для них. При моргании фарами перед стартом продлевается срок работы самой батареи, обеспечивает лучшую отдачу, в особенности, в зимнее время года. При помощи этого несложного приема, можно вытянуть несколько ватт энергии даже из практически разряженного аккумулятора.

Добавочные 4,5%. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть такое положение вещей, группой энтузиастов был проведен эксперимент, заключавшийся в разогреве аккумуляторной батареи путем постоянного переключения между дальним светом и простой инструкцией.

Для проведения эксперимента был взят аккумулятор отечественного производства, мощность которого составляла 75 А*ч, а максимальный ток при запуске — 550 А. Возраст батареи был равен 4 годам, а температура воздуха при выполнении замеров составляла 19 градусов.

Вследствие возрастания внутреннего сопротивления, имели место блокировка работы батареи, а также снижение тока отдачи. Запуск машины превратился в проблематичное занятие.

Если перед тем, как запустить мотор, включить зажигание, выждать несколько секунд, а затем потянуть на себя рычажок под рулевым колесом, то засветятся фары в режиме дальнего света. Теоретически эта нагрузка должна помочь активации химических процессов в аккумуляторе. Следует дать им поработать порядка 10 секунд.

По результатам эксперимента, величина сопротивления уменьшилась с 7,69 до 7,59 миллиом, а предельное значение тока при запуске повысилось с 390 до 395 А. Но если посмотреть в процентах, это не так уж и много. Сопротивление было улучшено всего на 3%, но для батареи в пограничном состоянии, когда учитывается каждый ватт мощности, этого будет вполне достаточно, чтобы запустить мотор из последних сил.

Если же поморгать фарами на протяжении 30 секунд, то результаты еще больше улучшатся. Уровень внутреннего сопротивления понизился еще на 1,5%. Но большую нагрузку на батарею давать не стоит, поскольку напряжение начинает очень быстро падать.

Итог. Перед тем, как запустить двигатель автомобиля в холодное время года, следует включать фары на 10-30 секунд, чтобы разогреть аккумуляторную батарею, и подготовить ее к выдаче максимального тока при запуске. Хотя особого усердия проявлять не стоит, поскольку это чревато потерей напряжения. Для того, чтобы обеспечить нормальный запуск в холодное время года, лучше всего поставить новый аккумулятор с максимальной степенью заряда, свечи зажигания в хорошем состоянии, а также чистое зимнее масло, которое не загустевает на морозе.