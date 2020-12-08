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Из-за неисправности тормозов отзовут более 50 тысяч электрокаров Hyundai и Kia 

Motor.ru 2 часа назад
У электрокаров Hyundai и Kia обнаружили проблему с тормозами
Фото: © Hyundai
Hyundai и Kia проводят очередной масштабный отзыв автомобилей в Южной Корее: на этот раз проблемы возникли у электрокаров Hyundai Kona Electric и Nexo, а также Kia Soul EV. Как сообщает Reuters, причиной отзыва стали тормоза, а именно ошибка программного обеспечения управляющей электроники.
В ремонт направят 40 тысяч электрокаров Kona 2019 и 2020 годов выпуска, 10 тысяч Nexo, которые были реализованы в 2018 году, а также 1895 экземпляров Kia Soul EV. Выйдет ли отзыв за пределы Южной Кореи, пока неизвестно. Нет информации и об авариях, которые произошли из-за выявленного дефекта.
Для Kona Electric, которая появилась на рынке только в 2020 году, это уже второй отзыв. Ранее несколько сотен владельцев этой модели подали коллективный иск к автопроизводителю из-за случаев самовозгорания батарей. Тогда в Hyundai обновили программное обеспечение на 74 тысячах электромобилей и заверили, что изменили алгоритм системы мониторинга температуры батареи таким образом, чтобы впредь не допускать перегрева.
Несмотря на ряд проблем, Kona остается востребованной моделью: на долю подзаряжаемых гибридов и электромобилей приходится около шести процентов от общего объема проданных автомобилей бренда.
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Бортжурнал , Hyundai , Kia , Kia Soul , Hyundai Kona
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