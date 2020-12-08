У электрокаров Hyundai и Kia обнаружили проблему с тормозами

Hyundai и Kia проводят очередной масштабный отзыв автомобилей в Южной Корее: на этот раз проблемы возникли у электрокаров Hyundai Kona Electric и Nexo, а также Kia Soul EV. Как сообщает Reuters, причиной отзыва стали тормоза, а именно ошибка программного обеспечения управляющей электроники.

В ремонт направят 40 тысяч электрокаров Kona 2019 и 2020 годов выпуска, 10 тысяч Nexo, которые были реализованы в 2018 году, а также 1895 экземпляров Kia Soul EV. Выйдет ли отзыв за пределы Южной Кореи, пока неизвестно. Нет информации и об авариях, которые произошли из-за выявленного дефекта.

Для Kona Electric, которая появилась на рынке только в 2020 году, это уже второй отзыв. Ранее несколько сотен владельцев этой модели подали коллективный иск к автопроизводителю из-за случаев самовозгорания батарей. Тогда в Hyundai обновили программное обеспечение на 74 тысячах электромобилей и заверили, что изменили алгоритм системы мониторинга температуры батареи таким образом, чтобы впредь не допускать перегрева.

Несмотря на ряд проблем, Kona остается востребованной моделью: на долю подзаряжаемых гибридов и электромобилей приходится около шести процентов от общего объема проданных автомобилей бренда.